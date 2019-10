Le nuove anticipazioni di Una vita riferite alle puntate spagnole che andranno in onda prossimamente su Canale 5 si concentrano su Ramon che, fuori controllo per la morte di Trini, commetterà una follia. Telmo e Lucia invece non riusciranno a reprimere i reciproci sentimenti, finendo per mettersi nei guai. Samuel infatti, venuto a sapere della loro relazione, non perderà tempo per informare la stampa, rovinando così la reputazione del sacerdote.

Una Vita anticipazioni: Lucia e Telmo innamorati ed infelici

Nelle puntate spagnole di Una Vita, Telmo e Lucia si arrenderanno all'amore. La loro attrazione non riuscirà a placarsi e i due finiranno per passare tutto il loro tempo insieme, facendo insospettire gli abitanti del quartierino, in particolar modo le donne più bigotte. Telmo parlerà francamente alla Alvarado, dicendole di voler rendere pubblica la loro relazione.

Mentre i due sono impegnati nei loro discorsi, il quartierino sarà scosso da un rumore sordo. Si tratta di uno sparo. Alcuni passanti vedranno Ramon correre disperato per la strada e gridare aiuto. Cesareo e Antonito a correranno verso di lui e vedranno Felipe gravemente ferito a terra. Che cosa sarà successo? Nel frattempo, il commissario Mendez rilascerà Ursula, credendo che non sia la responsabile della morte di frate Guillermo. Samuel continuerà a navigare in brutte acque e a non avere un soldo, tanto da ammettere di non avere più denaro per pagare i suoi debiti.

Felipe in gravi condizioni nelle puntate spagnole di Una Vita

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, sappiamo che Felipe verrà soccorso immediatamente ma le sue condizioni di salute appariranno subito molto gravi. I medici, dopo averlo visitato, riterranno indispensabile che l'avvocato si sottoponga un delicatissimo intervento chirurgico. Celia sarà sempre al suo fianco, temendo che possa morire. Per fortuna l'operazione andrà bene e la Hermoso potrà riabbracciare il marito.

Un quarto d'ora difficile a casa Palacios

Nel frattempo, a casa Palacios si sta per consumare un quarto d'ora terribile. Angosciato e sopraffatto dall'ansia, Ramon si siederà al tavolo e confesserà di essere l'autore dello sparo che ha colpito Felipe. Il vedovo di Trini dirà che si è trattato di un incidente. Ramon farà quindi visita a Felipe appena saprà che è tornato dall'ospedale e provvederà immediatamente a porgere le scuse, pregandolo di non interrompere la loro amicizia.

L'avvocato, credendo alla buona fede di Ramon, gli concederà il suo perdono. Non sarà l'unica visita per l'Alvarez. Padre Telmo si recherà da lui per chiedergli il permesso di formalizzare la sua relazione con Lucia e di renderla pubblica. Il suo amore e la sua condizione di religioso sono ormai inconciliabili. Tuttavia Felipe consiglierà a Telmo, prima di compiere qualsiasi passo, di parlare con Samuel. Lucia sarà la prima a rivelare i suoi reali sentimenti verso il prete all'Alday, pur immaginando che avrà una una reazione tremenda.

I giornali gridano allo scandalo

Samuel, inviperito, comunicherà ai giornali la relazione peccaminosa tra Telmo e Lucia. Sul quotidiano di Acacias verrà pubblicata una foto che ritrae i due in atteggiamenti sospetti, destabilizzando tutto il quartierino. Samuel, nello stesso tempo, dovrà sottostare agli ordini dell'uomo che gli ha concesso un prestito. Se non gli restituirà il denaro, Samuel dovrà uccidere per lui. A casa Palacios ci sarà un nuovo problema. Le anticipazioni di Una Vita raccontano che Ramon si renderà finalmente conto che Celia è ossessionata dalla piccola Milagros. Lolita ne sarà molto preoccupata e confesserà le sue paure a Fulgencio. I sospetti della domestica troveranno riscontro quando Celia scomparirà nel nulla.