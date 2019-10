Dopo mesi di chiusura Il Paradiso delle Signore è tornato. Purtroppo se da una parte alcuni personaggi sono usciti di scena (Tina, Recalcati, Antonio, Lisa, Andreina, Luca), dall'altra invece ce ne sono altri che prenderanno parte alla quarta stagione più avanti (ad esempio Clelia). In questa prima settimana a Milano arrivano due nuovi personaggi: si tratta di Rocco Amato e di Angela Barbieri. Il primo è il cugino di Salvo e Tina che, nella puntata in onda il 15 ottobre, verrà assunto come magazziniere del Paradiso delle Signore.

Purtroppo, già dal primo giorno, non riuscirà a trovarsi in sintonia con Ugo, il capo magazziniere. Angela, invece, farà una buona impressione ai Guarnieri e verrà assunta al circolo. Ora andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà negli episodi di questa prima settimana.

Seconda puntata del 15 ottobre

Come già anticipato Rocco ed Angela riusciranno a trovare un impiego. Inoltre, nel secondo episodio de Il Paradiso delle Signore 4, ritroveremo Marta avvilita per il vestito da sposa che le è arrivato a casa Guarnieri.

Come già visto nel primo episodio c'è stato un errore nella spedizione e così la giovane si farà convincere da Adelaide a comprare un abito disegnato da un famoso stilista. Vittorio, appresa la notizia, chiederà a Gabriella di modificare l'abito della sua futura sposa.

Terza puntata del 16 ottobre

Umberto Guarnieri ritorna dalla Svizzera per partecipare al matrimonio della figlia. L'uomo è stato all'estero per affari ma Adelaide intuisce che c'è qualcosa che non va.

Il Guarnieri avrà fatto investimenti sbagliati? Nel frattempo Marta scopre che qualcuno, a sua insaputa, ha cambiato la disposizione ai tavoli degli invitati. Inoltre al matrimonio non tutti saranno presenti: infatti Cesare non potrà partecipare alla cerimonia per motivi di lavoro e Nicoletta, pur di non incontrare Riccardo, decide di declinare l'invito. Cosimo rischierà di investire Gabriella, dalla quale rimane subito affascinato.

Quarta puntata del 17 ottobre

Nel corso del quarto episodio de Il Paradiso delle Signore 4 vedremo che Gabriella riceverà dei fiori da parte di un ammiratore misterioso. Si tratterà di Cosimo? L'amico di Riccardo, infatti, dopo aver quasi investito la ex commessa sembra che ne sia rimasto affascinato. Ad ogni modo il fatto che Gabriella abbia un uomo interessato a lei non sfugge all'occhio attento di Agnese. La madre di Salvatore, infatti, passerà del tempo con la fidanzata del figlio per aggiustare l'abito di Marta, che era stato rovinato da Rocco.

Quinta puntata del 18 ottobre

Finalmente arriva il giorno del matrimonio tra Marta e Vittorio. Nicoletta, come aveva già detto in precedenza agli sposi, non prende parte alla cerimonia. La ragazza, preoccupata per la figlia, chiederà aiuto ad Angela ma la conversazione telefonica verrà ascoltata da Riccardo. Il giovane Guarnieri non esiterà nel precipitarsi da Margherita.