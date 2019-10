Ieri, lunedì 14 ottobre, si è conclusa la seconda edizione di Temptation Island Vip e una delle sorprese è stata proprio quella di vedere Gabriele Pippo uscire insieme alla fidanzata Silvia Maturano. Poche ore fa, il padre Pippo Franco ha detto la sua sulla scelta del figlio, scrivendo un post su Instagram. Durante il falò di confronto finale, Gabriele Pippo aveva deciso di rientrare a casa da solo.

Successivamente la ragazza l'ha inseguito mentre andava via, lui ci ha ripensato e ha deciso di dare un'ultima possibilità alla sua Silvia. Una decisione quella presa dal figlio di Pippo che ha lasciato di stucco i telespettatori che si sono riversati sui social per esprimere il loro dissenso. A prendere le sue difese, ci ha pensato suo padre.

Pippo Franco prende le difese del figlio Gabriele

Pippo Franco ha riservato delle belle parole per il figlio Gabriele: "Preoccupati più della tua coscienza che della tua reputazione.

Perché la tua coscienza è quello che tu sei, la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te". Infine, il noto comico ha concluso: "E quello che gli altri pensano di te è problema loro.". Il post è tratto da una citazione di Charlie Chaplin e descrive esattamente il pensiero di Pippo sulla situazione che sta passando suo figlio dopo la fine del docu-reality delle tentazioni. Insomma il padre consiglia a Gabriele di dare retta al suo cuore, non badando alle critiche delle altre persone in merito alla sua storia d'amore con Silvia Maturano.

Pippo parla di Silvia Tirado: 'L'ho vista poco'

Pippo Franco ha parlato anche di Silvia Maturano. Negli ultimi giorni il famoso comico è stato intervistato dal settimanale Spy, al quale ha rilasciato delle importanti dichiarazioni riguardanti la fidanzata di suo figlio Gabriele: "L’ho vista poche volte, dieci volte è dire tanto e non abbiamo mai parlato o approfondito. Si vede che non è ancora il momento".

Poi Pippo ha dichiarato che ciò che conta davvero è vedere suo figlio libero di fare le proprie scelte nella sua vita. A quanto pare Gabriele non potrà far altro che essere felice di avere un padre come Pippo, che sicuramente l'avrà lasciato libero di poter sbagliare, senza riempirlo di eccessive preoccupazioni.

Silvia Marturano è nata a Roma da padre italiano e da madre domenicana di Santo Domingo.

Quello che non tutti sanno è che Silvia si cimenta anche nel mondo della musica: quest'estate ha pubblicato un singolo intitolato "Diablita", in cui canta sia in italiano che in spagnolo. Silvia ha ereditato la passione per la musica dal papà. Infatti, suo padre è un musicista professionista che ha suonato con i più grandi della musica italiana, tra cui Don Backy e il cantautore Bruno Martino.