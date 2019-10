Lucia Alvarado, Padre Telmo Martinez, e Samuel Alday saranno i protagonisti principali dei prossimi episodi italiani della telenovela Una vita. La cugina di Celia, dopo essersi recata con il parroco in una chiesa abbandonata, si risveglierà stordita e mezza nuda. La donna e il sacerdote verranno colti in flagrante da Samuel ed Espineira. Non appena vedrà la sua amata nello stesso letto con il sacerdote, il fratello di Diego sfogherà subito la sua rabbia contro il suo rivale accusandolo di violenza.

L’Alday vuole sposare la Alvarado, la cugina di Celia non crede al Martinez

Nelle puntate che verranno trasmesse in Italia tra qualche settimana a tenere banco nelle trame sarà sicuramente la peccaminosa storia d’amore tra Lucia e Telmo. Sarà il sacerdote il primo a rendersi conto di provare amore nei confronti della Alvarado. Tutto comincerà quando il parroco verrà a conoscenza, tramite lo strozzino Jimeno Batan, che Samuel ha annullato il suo matrimonio con Blanca Dicenta per poter sposare la cugina di Celia soltanto per mettere le mani nell’eredità della donna.

Il minore degli Alday, infatti, sarà al corrente che a breve la sua spasimante entrerà in possesso di un’ingente quantità di denaro da parte dei marchesi di Valmez in quanto i suoi genitori che si sono visti costretti ad affidarla a Joaquin dopo aver scoperto di essere fratellastri. Disperato per aver appreso che Lucia ha accettato il corteggiamento dell’ex figliastro di Ursula, Telmo ricorrerà alle maniere forti costringendo la donna che ha fatto breccia nel suo cuore a recarsi nel quartiere in cui verrà celebrata la processione in onore della Vergine dei Miracoli.

La parente degli Alvarez Hermoso, sconvolta dallo strano atteggiamento del prelato, si rifiuterà di ascoltarlo. Nonostante ciò, Telmo farà sapere alla Alvarado che Samuel, oltre ad essere l’assassino del suo padrino Joaquin, ha promesso all’usuraio Batan di saldare i debiti contratti con lui una volta che diventerà suo marito. Pur essendo rimasta spiazzata dalle parole pronunciate dal parroco, Lucia continuerà a non crederlo.

Lucia e Telmo si risvegliano senza vestiti, Samuel accusa il parroco

A questo punto Telmo sceglierà di essere completamente sincero con la donna dicendole di essere così protettivo nei suoi confronti perché prova amore per lei. Pur non dando credito alla versione del sacerdote, la Alvarado preferirà non ritornare subito ad Acacias 38 decidendo di rimanere per qualche ora nella chiesa abbandonata in cui l’ha condotta l'uomo.

La situazione prenderà una piega del tutto inaspettata. Samuel, deciso a rintracciare Lucia a tutti i costi per non consentire a Telmo di smascherarlo, si presenterà dal priore Espineira e lo minaccerà costringendolo a rivelargli in quale luogo potrebbe essere il sacerdote. Dopo aver bevuto qualche bicchiere d’acqua, Telmo e Lucia perderanno i sensi e si risveglieranno senza vestiti su un letto proprio nel momento in cui Samuel ed Espineira metteranno piede nella chiesa.

Quest’ultimo si scaglierà contro il suo sottoposto per aver oltrepassato ogni limite. L’Alday invece non perderà tempo per accusare Telmo dicendogli di essersi approfittato di Lucia. I telespettatori ovviamente capiranno che il sacerdote e la Alvarado in realtà non hanno avuto nessun rapporto intimo. Dettaglio che farà sospettare che nell’intricata faccenda ci sia lo zampino di Samuel.