Le anticipazioni su quello che vedremo in onda nel corso dei nuovi episodi che saranno trasmessi a partire dal 27 ottobre in poi rivelano che per donna Francisca arriverà il momento di fare i conti con Severo.

Elsa in carcere vivrà dei brutti momenti, la ragazza in cella verrà picchiata.

Le trame de Il Segreto dal 27 ottobre fino al 2 novembre: duro scontro tra Severo e Francisca

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate de Il Segreto che andranno in onda su Canale 5 a partire dal 27 ottobre 2019, rivelano che Severo deciderà di affrontare a muso duro donna Francisca e così farà irruzione all'interno della Casona, proprio quando la signora di Puente Viejo non si aspetterà nulla.

Un vero e proprio colpo basso quello di Severo, il quale però intende prendersi la sua rivincita su Francisca. E le anticipazioni degli episodi de Il Segreto rivelano che tra Severo e la signora di Puente Viejo ci sarà un durissimo scontro. L'uomo aggredità verbalmente Francisca, accusandola di essere stata la causa di tutte le sue disgrazie e della sua rovina. Un durissimo scontro, quindi, quello tra i due che sarà uno dei colpi di scena di questa nuova settimana di programmazione della soap opera spagnola.

Riflettori ben puntati anche sul personaggio di Elsa, la quale è finita in carcere con l'accusa di adulterio per volere di Antolina, la quale ha fatto di tutto per metterla nei guai.

Elsa rischia la vita in carcere: verrà picchiata su richiesta della perfida Antolina

Gli spoiler de Il Segreto dal 27 ottobre al 2 novembre rivelano che la perfida Antolina vuole fare del male alla sua storica rivale Elsa.

Antolina farà picchiare Elsa in carcere dalla compagna di cella. La Laguna dopo essere stata malmenata perderà i sensi.

Per Maria Elena arriverà un invito decisamente importante. Accompagnata dal suo fidanzato Fernando, vedremo che la donna verrà invitata a cena da Donna Francisca. Maria Elena accetterà la proposta ma non si aspetterà che nel momento in cui sarà al cospetto della perfida signora di Puente Viejo, lei e il suo fidanzato verranno a dir poco bombardati di domande.

I due, poi, annunceranno le nozze. Gli spoiler de Il Segreto, inoltre, rivelano che Gracia è stanca della vita da mamma a tempo pieno e così chiederà a Carmelo di poter tornare a svolgere il ruolo che svolgeva precedentemente. Le nuove puntate della soap si preannunciano ricche di colpi di scena inaspettati.