Scendono le quotazioni di Belen Rodriguez per il prossimo DopoFestival: questo almeno è quello che sostiene la rivista "Spy" nel suo numero che è uscito negli ultimi giorni. Se inizialmente si diceva che sarebbe stata l'argentina, in coppia col marito Stefano De Martino, a guidare il programma che va in onda subito dopo Sanremo, ora pare che le cose siano cambiate: in cima alla lista di preferenze degli addetti ai lavori, ci sarebbe Elisabetta Gregoraci.

De Martino vicino a Sanremo: l'indiscrezione di 'Spy'

Sarebbe in via di definizione il cast della prossima edizione del Festival di Sanremo: mentre si rincorrono le voci su chi potrebbe affiancare Amadeus sul palco dell'Ariston (Chiara Ferragni attualmente è la più quotata), l'ultimo numero di "Spy" regala un'interessante indiscrezione sui presentatori del DopoFestival.

La rivista di Gossip, infatti, sostiene che a condurre la trasmissione che va in onda subito dopo la diretta della kermesse canora di Rai 1, sarà Stefano De Martino: sono mesi che il bel napoletano viene accostato a questo format, già da prima che iniziasse l'estate.

Le precedenti voci, però, ipotizzavano la collaborazione nel programma tra il ballerino e la chiacchierata moglie, Belen Rodriguez.

Le ultime news che arrivano dai corridoi Rai, parlano di un cambio di piani da parte degli addetti ai lavori: ad affiancare il 30enne alla guida del DopoFestival 2020, potrebbe essere Elisabetta Gregoraci. La soubrette calabrese, che con Stefano ha già condiviso il palco della scorsa edizione di Made in Sud, al momento sarebbe la candidata principale al ruolo di co-conduttrice dello show nel quale gli artisti in gara a Sanremo vengono intervistati subito dopo essersi esibiti all'Ariston.

La showgirl argentina, dunque, sarebbe uscita dai piani di chi sta lavorando al cast della manifestazione che sarà trasmessa sulla prima rete Rai dal 4 all'8 febbraio.

Chiara Ferragni possibile 'valletta' di Amadeus

Le indiscrezioni che stanno circolando in queste settimane sulla 70esima edizione del Festival di Sanremo, sono ancora tutte da confermare. Manca ancora un bel po' di tempo all'annuncio ufficiale del cast che Amadeus farà davanti ai giornalisti probabilmente all'inizio del 2020, dopo che saranno presentati i 20 artisti che gareggeranno all'Ariston a febbraio.

I rumors più insistenti, però, sostengono che il presentatore ambisca ad essere affiancato da un personaggio molto popolare e soprattutto amatissimo dai giovani: Chiara Ferragni. Pare che le trattative tra la fashion blogger e la Rai siano già ben avviate, e che le possibilità di vederla nel ruolo di "valletta" siano alte.