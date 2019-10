Gli spoiler delle nuove puntate di Beautiful in onda dal 28 ottobre al 1° novembre negli Stati Uniti rivelano che Ridge Forrester scambierà un bacio con Shauna Fulton dopo aver litigato con Brooke Logan.

Hope, invece, proverà a sfruttare a suo vantaggio i sentimenti di Thomas per ottenere la custodia di Douglas.

Beautiful: ennesima lite tra Brooke e Ridge

Le anticipazioni di Beautiful relative agli episodi che verranno trasmessi in America la prossima settimana, riportano che Shauna confesserà a Quinn di essersi scambiata un bacio con Ridge.

Questa rivelazione farà riaffiorare nella mente della Fuller dei ricordi del passato, quando anche lei aveva avuto un flirt con lo stilista.

Brooke, nel frattempo, telefonerà a Forrester per dirgli che sente molto la sua mancanza. L'uomo rimarrà piacevolmente sorpresa dal gesto della Logan, ma la situazione cambierà quando si parlerà di Thomas. Infatti la madre di Hope dirà al marito che suo figlio non è in grado di crescere Douglas. Queste affermazioni non risulteranno affatto gradite a Ridge, il quale interromperà bruscamente la conversazione.

Ridge e Shauna si baciano

Dopo aver parlato con la moglie, Ridge si confronterà con Eric e gli dirà che Brooke si sta comportando come aveva fatto Stephanie in passato con lei. La Logan, infatti, ha intenzione di allontanare a tutti i costi Thomas dal figlio. Ma i colpi di scena non finiranno qui, poiché Forrester avrà un altro incontro ravvicinato con Shauna. Lo stilista troverà la donna addormentata nel suo letto a casa del padre: in questa circostanza entrambi si scambieranno un bacio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Hope sfrutta i sentimenti di Thomas per ottenere la custodia di Douglas

Hope non nasconderà alla madre di voler utilizzare a suo vantaggio i sentimenti che Thomas prova nei suoi confronti. Brooke consiglierà alla figlia di muoversi con cautela, vista l'instabilità mentale del figlio di Ridge. Intanto la madre di Beth prenderà parte alla festa di Halloween organizzata a casa di Eric. Qui la giovane Logan, oltre ad ammettere di provare ancora qualcosa per Forrester, gli chiederà di firmare i documenti per concedergli la custodia di Douglas.

La giovane però mentirà a Thomas, assicurandogli che si tratta delle carte relative all'affidamento congiunto.

Di lì a poco però la situazione si complicherà, poiché Hope non nasconderà un certo imbarazzo quando sia Thomas che Douglas le chiederanno se presto tornerà a vivere con loro.

Liam trascorre la notte di Halloween con Steffy

Liam deciderà di trascorrere la festa di Halloween insieme a Beth, Kelly e Steffy. Thomas, nel frattempo, si dirà pronto ad accettare la richiesta di Hope però ad una condizione.

Stando a quanto riportato da alcuni portali statunitensi, infatti, il giovane potrebbe chiedere alla Logan di tornare con lui o di lasciare l'azienda di famiglia.

Infine Liam si rivolgerà a Bill per chiedergli un parere sull'adozione di Douglas.