Si rinnova l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la soap opera Il Segreto, che vedremo in onda con dei nuovi attesissimi episodi nei giorni compresi tra il 13 e il 19 ottobre 2019.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che le attenzioni saranno poste su Antolina, la quale dopo aver raccontato una marea di bugie anche a suo marito, verrà finalmente smascherata e messa così alla berlina. Occhi puntati anche su donna Francisca, la quale elaborerà un altro dei suoi piani diabolici, che però questa volta non andrà nel verso giusto.

Le trame de Il Segreto 13-19 ottobre: Isaac smaschera Antolina

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Segreto dal 13 al 19 ottobre rivelano che Isaac deciderà di indagare sulle bugie di Antolina e alla fine scoprirà che essa ha mentito anche sul bambino che portava in grembo, dato che non poteva essere suo.

Da quel momento in poi, Isaac decide di chiudere definitivamente con Antolina e si metterà sulle tracce di colui che è il vero padre del bambino che aspettava la donna. Trattasi di Juanot, un uomo che tra l'altro si trova in fin di vita: la sua testimonianza, però, sarà fondamentale per mettere nei guai la donna.

Gli spoiler della soap opera rivelano che quando Antolina verrà messa alle strette proverà in tutti i modi a negare, poi quando si renderà conto di non aver più mezzi per difendersi, deciderà di sparire nel nulla e farà così perdere proprie tracce.

Che fine possa aver fatto ad Isaac poco interessa, quindi questi deciderà di mettere insieme i suoi abiti per darli al parroco del paese: se non tornerà entro tre o quattro giorni, allora tutti i vestiti di Antolina potranno essere dati in beneficenza.

Paura per Adela: verrà rapita fuori da scuola

Le anticipazioni de Il Segreto nella settimana compresa tra il 13 e il 19 ottobre rivelano pure che donna Francisca farà una nuova proposta alla sua figlioccia Maria.

La signora di Puente Viejo ha intenzione di nominare Esperanza e Beltran eredi della fortuna dei Montenegro, ma questo suo piano non convincerà per nulla Maria. Alla fine, infatti, vedremo che la figlia di Pepa rifiuterà la proposta di donna Francisca e in questo modo manderà all'aria tutti i suoi piani.

Occhi puntati anche su Adela, la quale vivrà dei veri e propri momenti di paura. La ragazzina, infatti, verrà sequestrata appena fuori da scuola da alcuni uomini misteriosi che non hanno affatto delle buone intenzioni.

E poi ancora Severo deciderà di cedere le sue proprietà a Prudencio in cambio del denaro che gli serve per poter avviare la sua nuova attività commerciale. L'uomo, però, non sa che Ortega ha in mente un nuovo piano diabolico che potrebbe rovinarlo e metterlo in guai seri.