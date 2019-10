La soap opera iberica Il Segreto è sempre in grado di far rimanere i telespettatori con il fiato sospeso. Nelle puntate spagnole attuali una storica coppia è entrata in crisi già da qualche settimana. Tutto è accaduto dopo un salto temporale di 4 anni che ha segnato il ritorno in scena di Matias Castaneda nel momento sbagliato. Il nipote di Raimundo Ulloa, dopo aver trascorso parecchio tempo dietro le sbarre del carcere, ha trovato la moglie Marcela Del Molino del tutto diversa.

La locandiera ha colmato l’assenza del marito gettandosi tra le braccia di Tomas de Los Visos. Nel capitolo iberico, in onda venerdì 18 ottobre 2019, la situazione si complicherà ulteriormente. Il padre della piccola Camelia si avvicinerà sempre di più alla new entry Alicia. Quest’ultima non riuscirà più a nascondere l’attrazione che prova nei confronti del figlio di Emilia e Alfonso. Proprio quando farà una domanda audace e rischiosa al Castaneda, la giovane donna lo sorprenderà dandogli un bacio appassionato che ovviamente verrà ricambiato.

Nel frattempo Matias, pur essendo a capo delle proteste dei minatori, continuerà ad ignorare il fatto di essere in pericolo di morte visto che la marchesa Isabel de Los Visos ordinerà il suo omicidio.

Isabel mente a Francisca, Rosa vuole incontrare Adolfo

Le trame degli episodi in programmazione su Antena 3 dal 14 al 18 ottobre 2019 svelano che Don Ignacio, dopo aver rimproverato sua figlia Rosa, deciderà di darle una punizione commettendo un terribile errore.

Intanto la marchesa Isabel farà un passo pericoloso non raccontando a Francisca che Raimundo è stato a casa sua. Più tardi la madre di Adolfo e Tomas dirà ad Antolina di voler impedire alla Montenegro di lasciare la sua prigionia di sua volontà. Nel contempo Matias sarà sempre più complice con Alicia, raccontandole anche i litigi avuti con sua moglie Marcela. Adolfo dirà a suo fratello ciò che è accaduto tra lui e Rosa.

Alicia mostrerà tutto il suo sostegno al Castaneda ed, in tale circostanza, i due dimostreranno di provare una forte attrazione fisica. Tomas non farà fatica a capire che suo fratello si è preso una cotta per Marta. Alicia consiglierà a Matias di mentire a sua moglie come lei fa con i suoi genitori. Dopo aver discusso con la marchesa Isabel a causa delle proteste dei minatori, Don Ignacio si renderà conto che la donna ignora la relazione che suo figlio ha con Rosa. Intanto quest’ultima vorrà incontrare il fratello di Tomas in modo che non si dimentichi di lei.

Tomas deluso da sua madre, Alicia e Matias si baciano

La marchesa Isabel farà visita a Francisca e le dirà di essere molto impegnata per l’acquisto di una terra. La moglie di Raimundo si accorgerà che la madre di Tomas e Adolfo non è del tutto sincera. Successivamente Isabel dirà a Maqueda che la soluzione migliore è quella di eliminare Matias ignorando che suo figlio Tomas ha ascoltato la conversazione.

Quest’ultimo, scoraggiato per quello che ha sentito, non riuscirà a credere che sua madre possa ordire un piano così crudele. Maqueda vorrà provocare un incidente all’ostello dei Castello con un incendio. Non appena vedrà la Montenegro sempre più in difficoltà, la marchesa Isabel le chiederà un’enorme quantità di denaro per riprendersi le sue terre. Marta incontrerà nuovamente Adolfo e gli dirà che non possono continuare a giocare con il fuoco. Quando rimetterà piede a casa, la giovane non saprà cosa rispondere a sua sorella Rosa per averla tradito. Alicia, Matias e Cosme, dopo aver stretto un accordo, dovranno cogliere di sorpresa la marchesa Isabel. Francisca accetterà di pagare la cifra imposta dalla madre di Adolfo e Tomas. A questo punto la marchesa ordinerà a Maqueda di far bruciare al più presto possibile l’abitazione di Marcela e Matias. Tomas chiederà al fratello di coprirlo per prevenire una tragedia. In seguito Isabel metterà alle strette Adolfo per aver trovato una lettera d’amore di Rosa in un suo libro. Durante l'ennesimo incontro con i minatori, Alicia rivedrà Matias e i due finiranno per baciarsi dando inizio ad una tresca clandestina. Il Castaneda troppo coinvolto dalla sua amante non sospetterà affatto di dover stare attento alla marchesa Isabel.