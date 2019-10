Tornano le anticipazioni giornaliere della soap Il Segreto e che riguarderanno in particolare ciò che andrà in onda giovedì 24 ottobre a partire dalle 16:10 su Canale 5. Nel corso del nuovo appuntamento, Elsa si ritroverà ad affrontare la detenzione in carcere ed i soprusi messi in atto dalla sua compagna di cella Rufina, mentre Isaac starà facendo di tutto per riuscire a far scarcerare la sua amata, arrivando a chiedere e a supplicare Antolina di ritirare la denuncia per adulterio.

Spoiler del 24 ottobre: Elsa in carcere, si compie la vendetta di Antolina

Come sappiamo, si sta compiendo la vendetta di Antolina la quale, dopo essere stata smascherata da Juanote e ripudiata da Isaac, ha fatto ritorno a Puente Viejo, presentandosi alla porta della casa del Guerrero in compagnia della Guardia Civile. La Ramos infatti, ha denunciato Elsa per adulterio e il sergente Cifuentes si è visto costretto ad arrestare la Laguna sotto gli occhi disperati di Isaac, il quale non ha intenzione di perdere di nuovo la sua amata.

Un duro colpo per i due ragazzi che finalmente, sembravano essersi ritrovati, decidendo di vivere insieme alla luce del sole il loro amore. Peccato che i due innamorati non abbiano fatto i conti con la perfida Antolina e la sua sete di vendetta. Il Guerrero chiederà aiuto a Matias e Marcela per poter trovare un legale che possa risolvere l'intricata situazione e far così tornare in libertà Elsa.

Anticipazioni Il segreto: la Laguna in prigione costretta a subire le angherie di Rufina

Gli spoiler sul nuovo appuntamento del 24 ottobre rivelano che l'avvocato trovato da Matias non porterà buone notizie e la scarcerazione della Laguna sembrerà più difficile del previsto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La giovane intanto si ritroverà a subire le angherie della sua compagna di cella ma non dirà nulla né ad Isaac né a Consuelo, i quali intanto continueranno ad andarla a trovare in prigione. Isaac inoltre, vista la difficile situazione, chiederà ad Antolina di ritirare la denuncia per adulterio ma la Ramos non sembrerà disposta a scendere a patti con il marito. Nonostante Antolina sia stata smascherata riguardo alle innumerevoli bugie sulla sua gravidanza, sembrerà fare di tutto per rimanere legata al Guerrero, ben sapendo che l'uomo in realtà ha sempre amato un'altra donna.

Questo e molto altro nella nuova puntata de Il segreto in onda giovedì 24 ottobre su Canale Mediaset, nel consueto orario, subito dopo la messa in onda della puntata di Uomini e donne. Ricordiamo, inoltre, che sul sito Mediaset Play è possibile rivedere tutti gli episodi già trasmessi oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.