La seconda puntata de L'Isola di Pietro 3 andrà in onda venerdì 25 ottobre e sarà ricca di colpi di scena. Caterina finalmente potrà tornare a vedere e Diego confesserà a Pietro di aver tradito sua nipote.Intanto proseguono le indagini sulla morte della madre della bambina ritrovata da Pietro.

Anticipazioni L'Isola di Pietro, seconda puntata: Caterina torna e vedere

Le anticipazioni del secondo episodio de L'Isola di Pietro 3 raccontano che finalmente Caterina riuscirà a recuperare la vista.

La ragazza ha dovuto affrontare un delicato intervento a Houston e venerdì arriverà il momento di togliere le bende per verificarne la riuscita. Caterina comincerà a riassaporare la vita come faceva una volta e a recuperare tutto ciò che non ha potuto fare durante la malattia. Nel frattempo, Diego confiderà un segreto a Pietro. Il ragazzo gli racconterà di avere avuto una relazione con Chiara e si libererà del senso di colpa per aver tradito la sua ragazza.

Ma non è solo il tradimento della nipote di Sereni a tormentarlo: Diego dirà anche che potrebbe essere il padre della bambina partorita da Chiara nell'imbarcazione. Quest'ultima sarà proprio la bambina che il Sereni aveva tentato di salvare dalle fiamme. La situazione della neonata sarà ancora critica e si troverà in incubatrice a causa della sua nascita prematura. Secondo le anticipazioni delle trame della puntata di venerdì 25 ottobre, Valeria ed Elena intanto si dedicheranno alle indagini per scoprire il responsabile della morte della madre della piccola ritrovata da Pietro.

Spoiler 25 ottobre: Diego confessa il tradimento

Le due donne punteranno le loro attenzioni su un nuovo sospettato, scoprendo che Chiara aveva avuto una relazione con il suo professore di lettere. Questi, però, non collaborerà e nasconderà alla polizia tutto ciò che sa. Allo stesso tempo, anche i compagni di classe di Chiara non aiuteranno le indagini, trascurando molti particolari utili al raggiungimento della verità.

I rapporti tra la figlia di Pietro e il vicequestore Ruggeri non saranno dei migliori. I due di scontreranno a causa delle differenze caratteriali, ma soprattutto per via dei dolori profondi che si portano dentro. Pietro Sereni, nel frattempo, sarà molto impegnato con la bambina che ha recuperato e tenterà in tutti i modi di salvarle la vita. Successivamente arriverà una svolta nelle indagini. Di cosa si tratterà?

Non resta che aspettare la puntata di venerdì 25 ottobre che andrà in onda su Canale 5 alle 21:20.

L'Isola di Pietro è giunta alla terza stagione. Il cast della serie televisiva, quest'anno ha tra le new entry Francesco Arca che interpreta Valerio Ruggeri e Francesca Chillemi che veste i panni di Monica. Il protagonista, dottor Pietro Sereni, è sempre interpretato da Gianni Morandi.