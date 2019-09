Da due puntate sta andando in onda la seconda stagione della fiction Rosy Abate, con una bravissima Giulia Michelini nei panni della celebre "Regina di Palermo". Il terzo appuntamento della serie andrà in onda il 27 settembre con Rosy e Leo che saranno in aperto contrasto a causa dei Costello con il giovane a voltare le spalle alla madre.

Leo si mette contro la madre per stare con i Costello

Mentre Rosy ha ormai deciso di allontanarsi dal suo passato e cambiare vita, il figlio Leo (cresciuto a Napoli sotto la guida del poliziotto Luca e la sua compagna) è finito nelle grinfie di Antonio Costello, un potente boss napoletano che ha messo gli occhi su Rosy.

Costello dopo aver conosciuto Leo, che ha salvato la figlia da uno stupro, ha scoperto che il ragazzo è figlio della famosa mafiosa palermitana Rosy Abate.

Dopo aver accettato l'invito di Costello a passare dei giorni con lui e sua figlia, in compagnia di Leo, Rosy decide di distaccarsi dall'uomo denunciando i suoi traffici alla polizia. Leo, innamorato della figlia di Costello, che vede in lui un padre putativo, decide però di mettersi contro sua madre ed essere complice del boss dandosi al crimine.

Rosy, disperata per la scelta del figlio, non demorderà e lo controllerà di nascosto non perdendo mai di vista ogni suo passo di modo da poter agire all'occorrenza.

Mentre la serie prosegue in tv, Giulia Michelini - l'attrice protagonista della serie - ha dichiarato in tv di voler chiudere con questo personaggio e dedicarsi ad altro. Il pubblico è rimasto male a sentire quanto detto dalla Michelini.

Diretta streaming e repliche disponibili su Mediaset On Demand

La serie TV trasmessa in diretta il prossimo venerdì in prima serata su Canale alle 21,25 può essere seguita anche in diretta streaming su App Mediaset, dove sono disponibili anche le repliche dei due appuntamenti precedenti di martedì e venerdì scorso in replica.

Per poter vedere la terza puntata in streaming o una replica basta avere l'accesso al portale, previa semplice registrazione effettuabile cliccando sul tasto Registrati.

Gli ascolti della settimana scorsa hanno premiato di più Tale e quale Show, il programma di Carlo Conti, ma Rosy Abate ha comunque ottenuto un ottimo share del 15% seguita da 3,1 milioni di telespettatori. Nella prossima puntata nuovi avvenimenti inattesi e al cardio palma terranno il pubblico innamorato della protagonista fino all'ultimo incollati al teleschermo.

Tra le anticipazioni, infatti, trapela pure che Leo potrebbe essere in pericolo ora che è diventato uno del clan mafioso napoletano: sarà decisivo l'intervento della madre, che a sua volta rischia la vita ora che si è fatto nemico Antonio Costello.