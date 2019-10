C'è grande attesa per il finale di Rosy Abate 2, la fiction del venerdì sera di Canale 5 che vanta come protagonista la bravissima Giulia Michelini nei panni della "boss mafiosa". Il pubblico da casa che ha seguito la seconda stagione della fiction è curioso di scoprire cosa succederà durante l'ultimo appuntamento in onda venerdì 11 ottobre, che si preannuncia scoppiettante soprattutto perché si potrebbe assistere alla morte della Abate.

L'indiscrezione si è diffusa a macchia di leopardo sui social, e diversi utenti hanno inondato di mail il produttore della serie, Pietro Valsecchi, per chiedergli di cambiare la conclusione della Serie TV. E stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dal dirigente, sembra proprio che il finale sia stato modificato in corso d'opera.

Il finale di Rosy Abate 2: la protagonista dovrebbe sopravvivere

Gli spoiler sulle battute conclusive di Rosy Abate 2 erano stati diffusi da Vittorio Magazzù, colui che ha interpretato Leonardo.

Il giovane attore, intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin, aveva rivelato che uno dei protagonisti sarebbe uscito di scena tragicamente. Ovviamente il pensiero è andato subito a Rosy, poiché la stessa Michelini aveva annunciato che questa per lei sarebbe stata l'ultima occasione in cui avrebbe indossato i panni dell'iconico personaggio, perché desiderosa di cimentarsi in altri ruoli, per evitare di continuare ad essere identificata esclusivamente con la Abate.

Dopo aver appreso questa notizia, i fan sono scesi in campo inviando copiose mail al produttore Pietro Valsecchi, il quale in queste ore ha ammesso di essere rimasto piacevolmente meravigliato dal clima di affetto riscontrato nei confronti della "Regina di Palermo", e per questo motivo insieme agli altri sceneggiatori della serie ha deciso di modificare la chiusura della seconda edizione.

Rosy Abate non dovrebbe più morire nel finale di stagione

Intervistato dall'AdnKronos, il dirigente di Taodue ha dichiarato che nel momento in cui si è diffusa l'indiscrezione sulla probabile morte di Rosy Abate nell'ultima puntata di venerdì 11 ottobre, si sono moltiplicate le mail e i messaggi da parte del pubblico.

Di conseguenza, ha preso la decisione di modificare il finale a pochi giorni dalla messa in onda in televisione.

Valsecchi si è anche detto orgoglioso degli ottimi risultati raggiunti dalla fiction in queste settimane non soltanto in termini di ascolti Tv (dove ha battuto anche Tale e Quale Show) ma anche sulla piattaforma streaming Mediaset Play.

Intanto, le anticipazioni sul quinto e ultimo appuntamento di Rosy Abate 2 rivelano che ci sarà uno scontro tra l'ex mafiosa e il suo peggior nemico, Antonio Costello.

La donna, infatti, per vendicarsi rapirà Nina, la figlia del suo antagonista, per far sì che questi possa provare ciò che lei stessa ha dovuto sopportare quando il figlio è finito in carcere.