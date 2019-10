Venerdì prossimo andrà in onda, in prime time su Canale 5, la quinta e ultima puntata di Rosy Abate 2, la fortunata serie televisiva con protagonista Giulia Michelini, che anche quest'anno ha registrato un grande successo di ascolti in televisione. Le anticipazioni su quello che andrà in onda, rivelano che ci sarà un durissimo scontro tra l'ex regina di Palermo e il boss Antonio Costello. Per i due arriverà la resa dei conti finale e in questa puntata conclusiva della seconda stagione ci sarà anche la morte di un personaggio importante, così come è stato spoilerato da Vittorio Magazzù, l'attore che veste i panni di Leonardo, nel corso di un'intervista a Verissimo.

Rosy Abate 2, le anticipazioni sull'ultima puntata: un protagonista morirà

Nella giornata di ieri, sabato 5 ottobre, il giovane Vittorio Magazzù, che interpreta il ruolo di Leonardo in Rosy Abate 2, si è lasciato andare a delle succulenti anticipazioni riguardanti il finale di stagione di questa fiction. La padrona di casa Silvia Toffanin ha chiesto esplicitamente a Leonardo cosa sarebbe accaduto e soprattutto cosa ne sarà del personaggio di Rosy Abate.

"Morirà uno dei protagonisti? Rosy Abate morirà?", ha chiesto la conduttrice di Verissimo a Leonardo, il quale pur non sbilanciandosi più di tanto su quello che succederà nella puntata di venerdì 11 ottobre, ha comunque dichiarato che i telespettatori assisteranno alla morte di un personaggio importante.

Parole che ovviamente non sono passate inosservate e in molti ipotizzano che questo "personaggio importante" possa proprio essere l'ex regina di Palermo, dato che la stessa Giulia Michelini, in una serie di recenti interviste, ha lasciato intendere che le piacerebbe abbandonare i panni dell'ex mafiosa sicula, per intraprendere delle nuove avventure professionali.

Il finale di Rosy Abate 2: lo scontro a fuoco tra la donna e il nemico Costello

Insomma, l'ultima puntata di Rosy Abate 2 promette un finale di stagione a dir poco al "cardiopalma", che ruoterà soprattutto intorno a uno scontro che vedrà protagonisti la donna e il suo nemico Costello. La Abate, infatti, intende portare avanti la sua vendetta nei confronti del boss Antonio, che l'ha privata del grande amore della sua vita, il figlio Leonardo, facendogli il lavaggio del cervello, per poi farlo finire in carcere.

Ecco allora che Rosy metterà in piedi la sua spietata vendetta e lo farà rapendo sua figlia Nina, una delle persone più importanti per Costello. Lo scopo? Fargli provare le stesse atroci sensazioni che ha vissuto lei nel momento in cui ha scoperto che suo figlio era stato arrestato e che rischiava la vita in carcere.