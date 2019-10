I telespettatori spagnoli della telenovela iberica Una vita hanno rivisto un personaggio molto amato nel mese di agosto. Si tratta del commissario Mauro San Emeterio che ha rimesso piede ad Acacias 38 senza la sua amata Teresa Sierra, purtroppo deceduta in un modo tragico nel loro appartamento durante una rapina. Il poliziotto, dopo aver aiutato Felipe Alvarez Hermoso a ricongiungersi con Marcia, ha salutato gli abitanti del quartiere iberico.

Il vedovo della maestra ha lasciato la cittadina spagnola nei capitoli andati in onda ad inizio ottobre. Gli ultimi spoiler relativi agli episodi iberici in programma questa settimana in corso riferiscono che il commissario Mauro tornerà di nuovo in scena, ma questa volta avrà una missione segreta da portare al termine.

Il ritorno di Mauro, Teresa Sierra e il figlio che aspettava sono morti

Nelle puntate che sono state trasmesse in Spagna a partire dal 20 agosto 2019 c’è stato un evento importante nelle trame della soap.

I telespettatori hanno assistito al clamoroso ritorno in scena di Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo). L’ex commissario ha rimesso piede ad Acacias 38 mostrandosi sofferente e malinconico. L’ispettore, sin da subito, si è messo al lavoro dato che ha aiutato il suo amico Felipe Alvarez Hermoso a ritrovare Marcia. Mauro ha rivisto l’avvocato dopo ben dieci anni per via del salto temporale avvenuto lo scorso marzo.

Il poliziotto si è sfogato con il vedovo di Celia raccontandogli i migliori anni vissuti al fianco della sua defunta moglie, Teresa Sierra. Ebbene sì, San Emeterio ha fatto sapere all’Alvarez Hermoso che la sua dolce metà è morta a causa di una banda di criminali. Mauro, oltre a specificare di aver affrontato il lutto rifugiandosi nell’alcool, ha rivelato a Felipe che il bambino che Teresa attendeva prima di andare a vivere con lui in Francia è deceduto dopo essere venuto al mondo.

Marcia viene ferita, San Emeterio vuole smantellare la banda di Andrade

Successivamente Mauro e Felipe hanno unito le loro forze riuscendo a rintracciare e quindi a mettere in salvo Marcia, scomparsa nel nulla proprio quando avrebbe dovuto annunciare il fidanzamento ufficiale con l’avvocato. La donna, che ha fatto breccia nel cuore dell’Alvarez Hermoso, è finita nelle grinfie di Cesar Andrade (Alvaro Baguena), uno spagnolo che ha vissuto per anni in Brasile sfruttando i suoi lavoratori.

Durante lo scontro tra il sequestratore e Felipe, la brasiliana ha rischiato addirittura di morire poiché ha ricevuto uno sparo. Nel capitolo numero 1.110, andato in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE mercoledì 2 ottobre 2019, Mauro ha abbandonato nuovamente Acacias 38. L’ispettore di polizia dopo aver risolto il caso di Andrade si è trasferito a Bilbao. San Emeterio è stato raggiunto dalla new entry Yolanda che, dopo essersi resa conto di amare il commissario, non ci ha pensato due volte per decidere di raggiungerlo.

Nei capitoli che i telespettatori spagnoli vedranno dal 7 all’11 ottobre 2019 il commissario Mauro si riaffaccerà ad Acacias 38 per smantellare la banda di Andrade, l'uomo che aveva rapito Marcia e altre donne con l’intenzione di venderle e farle prostituire.