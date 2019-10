La storia d'amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, sembra essere ricominciata esattamente da dove si è interrotta circa un anno fa. Come dimostrano alcuni scatti esclusivi che dei passanti hanno fatto ai due protagonisti di Uomini e donne Over, la lettera con la quale il cavaliere ha confessato di provare ancora dei sentimenti verso la ex, ha sortito gli effetti sperati. Il pugliese attualmente si trova a Brescia, dove è stato paparazzato con la dama mentre passeggia in centro con una grande valigia al seguito.

Riccardo e Ida: è tornato il sereno dopo quasi un anno

È passata meno di una settimana da quando, durante una registrazione di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri si è riproposto ad Ida Platano. Le anticipazioni sulla puntata del Trono Over che andrà in onda a metà ottobre, hanno fatto sapere che il pugliese ha confessato di amare ancora l'ex fidanzata, e l'ha fatto leggendo un'emozionante lettera davanti a tutti.

Se inizialmente la dama sembrava piuttosto indecisa sulla seconda possibilità da dare al cavaliere, in queste ore la rete ha svelato quale è stata la decisione finale della parrucchiera.

Come dimostrano alcuni scatti che stanno riportando i blog "Isa&Chia" oppure da Giuseppe Porro, Ida ha accolto Riccardo nella sua città, Brescia, dove sono stati paparazzati dai curiosi mentre passeggiavano in centro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Guarnieri è stato pizzicato con una grande valigia al seguito, segno che il suo soggiorno al Nord non sarà breve. Per rispettare il regolamento di U&D, che vieta a tutti i protagonisti di 'spoilerare' sui social quello che accade in studio prima della messa in onda su Canale 5, né la Platano né il compagno si sono mostrati uno accanto all'altro in questi giorni che stanno condividendo.

Ida 'scarica' Armando per tornare tra le braccia di Riccardo

Il ritorno di fiamma che c'è stato tra Guarnieri e la Platano, ha spiazzato un po' tutti: è passato quasi un anno da quando Riccardo tornò negli studi di Uomini e Donne per annunciare la rottura definitiva con Ida.

Se il cavaliere ha frequentato varie signore del parterre nei mesi scorsi, la sua ex non ha mai avuto la forza di fare altrettanto; la parrucchiera, infatti, per tanto tempo ha assistito inerme alle vicissitudini amorose che viveva l'uomo del quale è sempre stata follemente innamorata.

All'inizio della stagione 2019/2020 del Trono Over, però, qualcosa è cambiato: la bresciana ha detto di sentirsi finalmente pronta ad uscire con altri uomini, tanto che Armando Incarnato ne ha subito approfittato per proporle un appuntamento.

Nella puntata di U&D che è andata in onda oggi, 7 ottobre, Ida ha raccontato con il sorriso sulle labbra di aver baciato con trasporto il napoletano dopo quasi un anno di astinenza. Le anticipazioni sul prossimo appuntamento con i "senior", però, fanno sapere che la Platano ha già fatto dietrofront: le è bastata la romantica lettera che le ha scritto Riccardo, a farla sciogliere un'altra volta e a mettere da parte la nuova conoscenza.