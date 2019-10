L'appuntamento con Uomini e donne tornerà in onda domani, giovedì 31 ottobre, con la messa in onda della quarta puntata di questa settimana, la prima dedicata al trono classico che si preannuncia ricca di colpi di scena. Le anticipazioni ufficiali sulla trasmissione di Maria De Filippi rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena per i tronisti in carica ed, in particolar modo, per Giulio Raselli che sarà impegnato in una serie di esterne con le sue pretendenti che si preannunciano scoppiettanti. Il tronista, poi, si scaglierà duramente contro la corteggiatrice Giovanna. Quest'ultima verrà accusata di essere falsa.

Gli spoiler della puntata di Uomini e donne del 31 ottobre: Giulio furioso con Giovanna

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su questa nuova puntata di Uomini e donne che vedremo in onda giovedì 31 ottobre su Canale 5 rivelano che si partirà dalla nuova esterna che Giulio ha avuto modo di fare con la pretendente Giovanna, ma le cose tra i due non sono andate benissimo. La De Filippi, infatti, prima di mandare in onda il filmato sottolineerà proprio che l'esterna tra i due è stata molto movimentata e nel filmato caricato su WittyTv, si vede che Giulio Raselli si scaglia duramente contro la ragazza accusandola di essere stata falsa nei suoi confronti durante il momento che hanno vissuto assieme.

"Io voglio uscire di qua con una persona vera. Per me in quel momento sei stata finta" - dice l'ex tentatore rivolgendosi alla corteggiatrice. Anche Tina Cipollari si mostrerà abbastanza polemica nei confronti della ragazza che in studio avrà anche un piccolo diverbio con un'altra delle pretendenti presenti in trasmissione alla quale consiglierà di 'volare basso'.

Raselli stregato dalla new entry Giulia

Ma il colpo di scena di questa nuova puntata di Uomini e donne del 31 ottobre riguarderà Giulia, la nuova corteggiatrice che sembra aver fatto centro nel cuore del tronista.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

"Mi viene voglia di proteggerti" - dirà Raselli nel corso dell'esterna che lascerà le altre pretendenti abbastanza amareggiate.

Le anticipazioni su U&D, però, rivelano che Giulio si difenderà dicendo che in quel momento ha seguito il suo cuore. E poi ancora occhi puntati anche sulle nuove esterne di Giulia Quattrociocche che sarà alle prese con Daniele e Alessandro.

Per chi non potesse seguire questa nuova puntata di U&D trono classico in televisione, potrà rivederla in replica streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay.it di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima free per tablet e cellulari così da rivedere la trasmissione in qualunque momento lo desiderate.