Nuovo spazio dedicato alle ultime novità relative ad Un posto al sole, la soap opera di grande successo della tv di Stato. Le anticipazioni relative alle puntate di mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre rivelano che Raffaele Giordano sarà sempre più preoccupato per Diego, attualmente rinchiuso in galera. Vittorio Del Bue e Alex Parisi, invece, saranno sempre più distanti ma qualcuno deciderà di intervenire nel tentativo di per farli riappacificare.

Un posto al sole, puntata 30 ottobre: Diego in guai seri

Sorprendenti novità accadranno questa settimana ai protagonisti del Palazzo Palladini. Gli spoiler di Un posto al sole, riguardante la puntata di mercoledì 30 ottobre alle ore 20:40 su Rai Tre, rivelano che Diego sarà molto angosciato dopo essere stato fermato per il tentato omicidio ai danni dell'avvocato Leone. Il Giordano, infatti, vivrà uno dei periodi più brutti di tutta la sua esistenza.

A tal proposito i medici sottoporranno Aldo a degli approfonditi test diagnostici. Alla fine il personale medico deciderà di tentare di risvegliarlo dal coma farmacologico dopo il terribile incidente che l'ha visto coinvolto.

Vittorio fa un regalo a Guido

Nel corso della puntata del 30 ottobre il clima sarà piacevolmente disteso a casa Del Bue, in quanto Vittorio penserà di fare una regalo a Guido.

Proprio quest'ultimo rimarrà piacevolmente colpito dal gesto del figlio mentre ci saranno momenti di alta tensione per Michele e Arianna che si troveranno a scontrarsi nuovamente con il padre di Maurizio. Quest'ultimo, infatti, apparirà molto scosso dalla perdita del figlio, avvenuta durante la rapina al Caffè Vulcano. Di conseguenza, l'uomo minaccerà il professore e la sua amica.

Puntata 31 ottobre: il Del Bue lontano da Alex

Stando alle trame di Un posto al sole, riguardanti la puntata di giovedì 31 ottobre, si evince che Raffaele e Diego saranno sempre più in ansia come, tra l'altro, lo stesso Filippo.

Il Sartori, infatti, si augurerà che il tempo abbia cambiato i dissapori con sua moglie Serena. L'uomo si incamminerà fiducioso ad incontrarla dopo il suo ritorno da Londra. Delia, invece, farà di tutto per tenere Beatrice lontana da Aldo (Luca Capuano). Infine il Del Bue e Alex appariranno sempre più lontani. Nel frattempo l'intervento di una persona potrebbe riavvicinarli notevolmente.

Riassunto episodio 29 ottobre

Nella puntata del 29 ottobre vedremo il Giordano chiedere alle autorità carcerarie di poter incontrare il suo avvocato.

Il figlio di Raffaele, infatti, si ricorderà di un dettaglio utile alle indagini mentre una figura misteriosa entrerà al Caffè Vulcano. Si ricorda che gli episodi dello sceneggiato potranno essere rivisti su Rai Play dopo poche ore dalla messa in onda.