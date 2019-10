Nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti le prossime puntate de Il Segreto che vedremo in onda su Canale 5 fino al prossimo 8 novembre 2019. I colpi di scena, anche questa volta, non mancheranno. Possiamo svelarvi, infatti, che assisteremo all'atteso matrimonio tra Fernando e Maria Elena che, però, avrà un epilogo a dir poco tragico con la morte della sposa. E poi ancora occhi puntati su Elsa. Quest'ultima continua ad essere uno dei bersagli preferiti della perfida Antolina.

Il Segreto, spoiler: dramma alle nozze di Fernando

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto rivelano che verranno celebrate le nozze tra Fernando Mesia e Maria Elena che, al termine della cerimonia, decideranno di festeggiare in compagnia di amici e conoscenti. Tutto sembrerà andare nel verso giusto fin quando non arriverà il momento dell'apertura dei regali.

Possiamo svelarvi, infatti, che ci sarà un colpo di scena a dir poco clamoroso che trasformerà questa giornata di festa per i due sposi in una vera e propria tragedia.

L'esplosione di un ordigno, infatti, manderà in malora tutti i festeggiamenti del matrimonio. Un boato che provocherà feriti e addirittura un morto. Le anticipazioni de Il Segreto, infatti, rivelano che ad avere la peggio sarà proprio la sposa.

La giovane Maria Elena, infatti, sarà la vittima di questa terribile esplosione e la vedremo morire prima ancora che Fernando possa soccorrerla.

Un evento a dir poco drammatico che provocherà anche altri feriti in paese. Possiamo anticiparvi, infatti, che Matias, in seguito all'esplosione, riporterà una gravissima ferita all'occhio; anche Maria farà molta fatica a riprendere conoscenza dopo quello che è successo e, in un primo momento, il dottore che la soccorrerà non si renderà conto di quello che le è successo.

Il funerale di Maria Elena alla villa di Francisca

Occhi puntati soprattutto su Fernando che sarà a dir poco distrutto per la morte di sua moglie. Dopo questo tragico evento, il Mesia maledirà se stesso per aver deciso di ritornare di nuovo a Puente Viejo. Intanto Donna Francisca gli darà il via libera per poter celebrare il funerale di Maria Elena presso la sua villa.

Gli spoiler delle nuove puntate de Il Segreto in onda fino all'8 novembre, inoltre, rivelano che Antolina riceverà delle minacce da parte di Isaac per quanto riguarda la situazione di Elsa.

Nonostante ciò, però, la perfida Antolina deciderà di non ritirare la sua denuncia contro la donna e, soprattutto, non intenderà abbandonare il paese. Intanto proseguono gli incontri al circolo di sole donne e tra le presenti vi è anche l'attivista Victoria Kent.