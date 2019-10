Gli spoiler della nota soap opera spagnola Una vita sono ricchi di curiosità che interessano ai fan affezionati.

Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 4 a sabato 9 novembre, Padre Telmo porterà Lucia in un eremo dove il sacerdote romperà il segreto confessionale e racconterà alla donna che Batan e Samuel hanno intenzione di rubare il suo denaro. Poi Lucia chiederà a Telmo il motivo di tanto interesse, così l'uomo gli confesserà di provare dei sentimenti per lei.

Intanto Samuel riuscirà a scoprire grazie ad Espineira dove si trovano Lucia e Padre Telmo.

Nel frattempo Servante sarà in gravi condizioni, così sarà aiutato da Ramon. Quest'ultimo farà visitare Servante da un luminare. Più tardi Casilda dovrà partire con sua madre e saluterà le compagne della soffitta.

Higinio aggredisce Casilda

Nelle puntate che andranno in onda dal 4 al 9 novembre, Maria e Higinio organizzeranno la loro fuga.

Poi Casilda, prima di andarsene da Acacias, confiderà a sua madre di aver rinunciato all'eredità di Maximiliano.

Frattanto Higinio udirà la conversazione tra le due e ad un certo punto si immischierà, poi l'uomo aggredirà Casilda e gli dirà che non è la figlia dell'Hidalgo.

Lucia e Padre Telmo perdono i sensi

Lucia e Padre Telmo perderanno improvvisamente i sensi dopo aver bevuto un semplice bicchiere d'acqua.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Poi i due si risveglieranno completamente nudi e saranno colti di sorpresa da Espineira e Samuel. Quest'ultimo accuserà immediatamente il prete di aver violentato la donna.

Frattanto Lucia non ricorderà nulla, ma sarà decisamente sicura che Telmo non abbia abusato di lei. Più tardi Samuel organizzerà un piano e consiglierà a Lucia di non raccontare nulla della vicenda né a Felipe e né a Celia.

Casilda racconta la verità a Leonor

Casilda racconterà tutta la verità a Leonor e le rivelerà che non sono sorelle.

Nel frattempo Maria e Higinio saranno ormai in fuga. Successivamente Flora darà un bacio sulle labbra a Carmen al termine della rappresentazione teatrale, così da creare parecchio scandalo.

Nel contempo Lucia sarà sempre più convinta che Padre Telmo non abbia approfittato di lei, ma vorrà essere visitata da un medico per accertarsi del suo stato di salute. Poi Samuel scoprirà della decisione di Lucia di farsi vedere da un dottore e la convincerà a cambiare idea.

Telmo si dichiara innocente

Telmo sarà sottoposto al giudizio del tribunale ecclesiastico e giurerà di essere innocente. Frattanto Lucia non avrà intenzione di testimoniare contro Padre Telmo, ma Samuel farà di tutto per convincerla. Pertanto farà conoscere alla donna Alicia Villanueva, la quale sosterrà di essere stata violentata da Telmo in passato. Successivamente Lucia deciderà di presentarsi al processo per raccontare la sua versione dei fatti.

Intanto Flora sarà assai soddisfatta del successo avuto dalla rappresentazione, così inizierà a desiderare di fare l'attrice e vorrà iscriversi ad una compagnia teatrale, ma Peña non sarà d'accordo con la decisione della donna.