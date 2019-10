Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Uomini e donne trono classico che avremo modo di vedere in onda su Canale 5. Tanti i colpi di scena che riguarderanno soprattutto il percorso di Giulia Quattrociocche, la quale dovrà fare i conti con l'autoeliminazione di Alessandro, ma anche su una scottante segnalazione che arriverà sul conto dell'altro pretendente, Daniele.

Insomma una puntata decisamente movimentata per la giovane tronista la quale non ha nascosto il momento di confusione che sta vivendo.

Uomini e donne, spoiler trono classico: Alessandro se ne va dopo i sospetti di Giulia

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e donne trono classico rivelano che tra Giulia e Alessandro ci sono stati dei momenti di forte tensione, dovuti al fatto che la tronista non ha gradito alcuni atteggiamenti del suo pretendente.

Giulia, infatti, non gradisce il fatto che Alessandro frequenti quasi tutti i giorni alcune discoteche della Capitale: per lei è una sorta di mancanza di rispetto nei suoi confronti, dato che stanno provando a costruire qualcosa di bello assieme. Come se non bastasse, alcune sue amiche le avrebbero rivelato che Alessandro in discoteca avrebbe un atteggiamento fin troppo giocherellone con le ragazze che gli si avvicinano.

Ma si è tornati a parlare anche dell'ex fidanzata di Alessandro, con la quale ha avuto un figlio. Giulia chiederà al ragazzo di ballare sulle note di un brano che qualche giorno prima lui aveva condiviso su Instagram e che, guarda caso, aveva condiviso anche la sua ex fidanzata. A quel punto, quindi, Giulia chiederà spiegazioni e Alessandro ammetterà che si tratta di un brano che lui ha voluto dedicare alla Quattrociocche e che non ha nulla a che vedere con la sua precedente storia d'amore, anche se avrà comunque dei contatti con quella donna, dato che è la mamma di suo figlio.

La segnalazione su Daniele

Gli spoiler su Uomini e donne, però, rivelano che dopo tutte queste precisazioni Alessandro è apparso decisamente stufo della situazione e alla fine della puntata ha scelto di abbandonare la trasmissione e quindi di autoeliminarsi dal programma di Maria De Filippi.

Ma i colpi di scena per Giulia non sono finiti qui, perché le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne trono classico rivelano che si è parlato anche del percorso con Daniele, il quale ha dovuto fare i conti con una segnalazione arrivata in studio.

Una fonte attendibile, così come confessato da Maria De Filippi, sostiene che Daniele fuori dagli studi si starebbe frequentando con una ragazza di nome Valentina. Daniele, però, si è difeso e per tutta la puntata ha affidato il suo cellulare nelle mani della tronista.