I colpi di scena a Uomini e donne trono classico non mancano mai e nel corso dell'ultima registrazione ci sono state delle novità importanti che hanno riguardato il percorso della bella tronista Giulia Quattrociocche, la quale fino a questo momento sembrava che avesse già le idee abbastanza chiare sulla scelta da fare. Giulia, infatti, si è sbilanciata molto con il corteggiatore Daniele, con il quale si è venuto a creare un grande feeling.

Al tempo stesso, però, c'è Alessandro che stuzzica molto la tronista, che però non riesce a fidarsi. Ebbene nel corso dell'ultima registrazione c'è stato il colpo di scena inatteso: tra Giulia e Alessandro, infatti, è scattato l'atteso bacio.

Uomini e donne spoiler, Giulia si lascia andare con Alessandro e lo bacia

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne trono classico rivelano che questa settimana Giulia ha deciso di organizzare la stessa esterna con i due pretendenti che si stanno impegnando per conquistare il suo cuore.

Quella con Alessandro è stata molto importante per la tronista, la quale ha sempre ammesso di non fidarsi di lui e di dubitare sul fatto che fosse interessato per davvero a lei.

Eppure questa nuova esterna ha rappresentato la 'prova del 9' per i due ragazzi, dato che alla fine è scattato anche il bacio. I due, infatti, poco dopo l'inizio dell'esterna chiederanno al cameraman di Uomini e donne di stoppare le riprese perché vorrebbero stare un po' da soli per dieci minuti.

Il tempo necessario per fare in modo che la tronista riuscisse a cambiare idea su Alessandro, dato che nel momento in cui sono tornati di nuovo sotto l'occhio delle telecamere, si sono concessi un lungo bacio che ha spiazzato tutti i presenti in studio.

Il rifiuto di Giulia verso Daniele: lui vuole baciarla ma lei si scansa

Gli spoiler di Uomini e donne, inoltre, rivelano che successivamente è stata mostrata l'esterna di Giulia con Daniele, che fino ad oggi sembrava essere il super favorito per la scelta finale.

Durante l'incontro, la tronista ha ammesso che quando sta con lui avverte una sensazione strana, quasi come se conoscesse il ragazzo da tantissimo tempo e questa cosa non gli piace.

Giulia, infatti, vorrebbe provare nuove sensazioni e nuove emozioni, un po' come sta accadendo con Alessandro. Il colpo di scena, però, arriverà nel momento in cui Daniele proverà ad avvicinarsi alla bella tronista e vorrà darle un bacio.

Le anticipazioni del trono classico rivelano che la reazione di Giulia sarà a dir poco inaspettata: la ragazza, infatti, si tirerà indietro e si scanserà dal bacio. Lui ammette di esserci rimasto molto male e poi in studio tornerà ad attaccare Alessandro, che questa volta verrà difeso da Giulia.