L'appuntamento con Un posto al sole si rinnoverà a partire da lunedì 28 ottobre quando andranno in onda i nuovi episodi della storica soap opera di Rai 3. Le trame delle puntate che verranno trasmesse fino a venerdì 1° novembre rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena che riguarderanno ad esempio il rapporto tra Filippo e Serena. Entrambi, infatti, già da un po' di tempo stanno facendo i conti con una situazione alquanto delicata che ha messo a dura prova il loro rapporto di coppia e anche i rispettivi sentimenti.

Un Posto al Sole, anticipazioni fino al 1° novembre: Filippo e Serena si rivedono

Le anticipazioni dal 28 ottobre al 1° novembre di Un Posto al Sole svelano che Filippo, dopo essere stato fuori città per diversi giorni a causa di un impegno di lavoro, farà nuovamente il suo rientro a Napoli, consapevole che sarà necessario un nuovo chiarimento con Serena. La coppia, infatti, non si era salutata nel migliore dei modi, e proprio per questo motivo l'uomo si chiederà cosa proverà nel rivedere la moglie e soprattutto quale sarà la sua reazione.

Di conseguenza Filippo sarà un po' in ansia, temendo che la lontananza non possa aver contribuito a risanare il rapporto di coppia con la consorte. Tuttavia, dagli spoiler della soap partenopea si apprende che entrambi organizzeranno una cena in famiglia, durante la quale si mostreranno tranquilli e soprattutto ben disposti l'uno verso l'altra.

Dunque, sembra proprio che il periodo di separazione abbia giovato al matrimonio di Filippo e Serena.

Questa serenità però verrà turbata da uno strano comportamento dell'uomo, il quale apparirà piuttosto preoccupato e distratto. Dunque, chissà se il riavvicinamento è destinato a durare, oppure se si aprirà un nuovo periodo di crisi coniugale.

I medici devono risvegliare Aldo dal coma farmacologico

Gli episodi di Un Posto al Sole della prossima settimana si soffermeranno anche sulle condizioni di salute di Aldo, il quale in seguito ad un incidente è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche.

I medici proveranno a risvegliare l'avvocato Leone dal coma farmacologico. Ovviamente, qualora ciò dovesse accadere, sarebbe una bella notizia per i suoi familiari e conoscenti, poiché starebbe a significare che l'uomo non sarebbe più sospeso tra la vita e la morte.

Raffaele, sempre più preoccupato per le sorti di Diego, deciderà di fargli visita in carcere: in quest'occasione tra padre e figlio ci sarà un delicato e commovente confronto.

Intanto si acuirà l'astio di Delia nei confronti di Beatrice, e per questo motivo la donna farà di tutto affinché la giovane resti lontana dalla vita del marito.