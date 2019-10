Le anticipazioni de Il Segreto delle puntate in onda nella prossima settimana dal 28 ottobre al 3 novembre si preannunciano al cardiopalma. Scoperte rattristanti, proposta di matrimonio inaspettata e discussioni animate, saranno queste le tematiche più interessanti che vedremo nei prossimi giorni su Canale 5. Elsa finirà in infermeria dove apprenderà di essere gravemente malata. Fernando chiederà la mano a Maria Elena e presto i due si sposeranno. Severo preparerà la sua personale vendetta contro Francisca e costruirà una bomba. Infine, Gracia farà una proposta al sindaco Carmelo.

Anticipazioni Il Segreto: trame fino al 3 novembre

Tutti gli abitanti di Puente Viejo arriveranno a prendere le distanze da Antolina, la quale sarà accusata di aver arrecato grossi danni ad Elsa. La Ramos arriverà ad avere un terribile scontro verbale in piena piazza pubblica con Isaac. Nel frattempo, la povera Laguna, dopo l'ennesimo maltrattamento fisico per mano della compagna di cella chiamata Rufina, crollerà a terra e sarà portata in infermeria.

A curarla ci penserà il dottor Zabaleta il quale, però, si vedrà costretto a turbarla riferendole una brutta notizia riguardante la sua salute.

Davanti alle pesanti accuse di suo marito, la perfida Ramos negherà ogni coinvolgimento sul pestaggio di Elsa e continuerà a fingersi innocente e a difendere il suo matrimonio. Ma quando il sergente Cifuentas riferirà a Isaac che la Laguna ha avuto un malore, il falegname intimerà sua moglie di ritirare la denuncia contro Elsa. Alla fine la Ramos capitolerà e la prigioniera potrà finalmente tornare a casa.

Spoiler Il Segreto: Meliton innamorato

Nelle prossime puntate de Il Segreto vedremo Fernando essere sempre più preso dalla sua nuova compagna. Su consiglio della Castaneda, il figlio di Olmo chiederà a Maria Elena di sposarlo. Quest'ultima, emozionata, accetterà di diventare la futura signora Mesia nonostante la Montenegro non sia d'accordo. Meliton, intanto, resterà profondamente colpito dalla nuova pescivendola e se ne innamorerà perdutamente.

Gracia chiederà al sindaco di poter diventare consigliera comunale.

Severo e Irene si ritroveranno a navigare in pessime acque a causa del baratro finanziario. Ad un certo punto il latifondista mostrerà a Carmelo un magazzino in cui donna Francisca ha nascosto il riso per danneggiarlo intenzionalmente. Il sindaco apprenderà anche che il suo migliore amico non possiede i soldi per ripagare Prudencio.

Sull'orlo del baratro e senza un soldo, Severo mediterà una cruenta vendetta e farà progettare una bomba. Il giorno scelto sarà il matrimonio di Fernando e Maria Elena. A quanto pare, si prospettano delle nozze infauste.