Pago e Serena Enardu si sono ritrovati a Uomini e donne per il classico confronto previsto al dating-show di Canale 5. Anche in quest'occasione entrambi sono stati protagonisti di un confronto molto serrato. I due ex concorrenti di Temptation Island Vip non sono riusciti a confermare la loro relazione al termine del programma: in particolare, la 43enne sarda si è avvicinata molto al single Alessandro

Il cantautore ha dichiarato che aveva deciso di approdare al docu-reality per affrontare altri problemi di coppia, ma non di certo per apprendere che l'ormai ex compagna non l'amava più.

A tal proposito è intervenuta Maria De Filippi, la quale ha spezzato una lancia in favore di Serena, ricordando che quest'ultima aveva dei dubbi già prima di partire per il villaggio delle tentazioni.

C'è da sottolineare che, a Temptation Island Vip 2 Serena e Pago hanno dimostrato di essersi davvero messi in gioco per capire se la loro storia d'amore sarebbe stata ancora in grado di andare avanti oppure no.

Duro faccia a faccia tra Pago e Serena a U&D

La prima ad entrare in studio durante la registrazione del 16 ottobre di Uomini e Donne è stata Serena Enardu. Quest'ultima ha ammesso che durante la sua esperienza al docu-reality ha pensato solo a se stessa, aggiungendo che probabilmente ha commesso degli errori proprio durante il falò. In quest'occasione, infatti, ha preferito non dire chiaramente a Pago di non amarlo più per evitare che potesse soffrire ulteriormente.

Inoltre ha spiegato che per lei non è stato di certo facile chiudere tutti i rapporti perché comunque questa situazione ha coinvolto anche le famiglie. Su tutti, l'ex tronista ha menzionato il figlio, dicendo che ormai per lui Pacifico Settembre era diventato un punto di riferimento maschile.

Pago è arrivato in un secondo momento, ammettendo fin da subito di essere ancora in difficoltà per quanto accaduto tra lui e l'ex compagna.

Quando Maria De Filippi, Alessia Marcuzzi, Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno provato a giustificare il comportamento di Serena, il cantante ha perso la pazienza, dicendo che è indifendibile. Il pubblico fin da subito ha dimostrato di essere dalla parte dell'artista sardo.

Nonostante abbiano avuto un chiarimento dai toni accesi, Serena e Pago si sono salutati con un tenero abbraccio che ha emozionato tutti i presenti in studio.

Ancora una volta, dunque, Pacifico Settembre ha dimostrato di essere una persona molto sensibile e gentile, nonostante sia uscito dal reality delle tentazioni con le ossa rotte.

Maria De Filippi non fa entrare Alessandro in studio

Di fronte al nervosismo di Pago e alla crescente tensione tra lui e l'ex compagna, Maria De Filippi ha preferito non accogliere in studio il single Alessandro. Quando è stato chiesto alla Enardu se dopo la conclusione di Temptation Island Vip si è incontrata con il giovane, la 43enne sarda ha preferito non rispondere.

Invece si è appreso che, una volta usciti dal programma, Serena e Pago si sono incontrati almeno in tre occasioni. L'ex tronista ha spiegato che in queste circostanze finalmente si sono detti tutta la verità, arrivando persino a piangere insieme.