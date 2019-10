Serena Enardu e Pago si sono ritrovati negli studi di Uomini e donne dopo essere usciti separati da Temptation Island Vip. Nel corso della registrazione del 16 ottobre del trono classico la quarantatreenne sarda e il cantante sono tornati a discutere del loro percorso nel reality dei sentimenti. Non sono mancati momenti di tensione con Pago che non ha trattenuto la rabbia quando Alessia Marcuzzi e gli opinionisti hanno cercato di spiegare i motivi che hanno spinto l’ex tronista ad avere certi atteggiamenti nel villaggio dei single.

Dall’altra parte l’artista ha affermato che il comportamento della fidanzata non può essere giustificato in alcun modo.

Come riportato da Il Vicolo delle News Pago ha riferito che non avrebbe preso parte al programma se fosse stato a conoscenza dei reali sentimenti della Enardu. “Non avevo capito che non mi amava”. Alla fine ha abbracciato Serena ed entrambi, in lacrime, hanno riferito che si vogliono bene nonostante la fine della relazione.

Il musicista ha anche precisato che non ha nulla contro Alessandro Graziani ma Maria De Filippi ha preferito non farlo entrare in studio mentre la Enardu non ha precisato se stia con frequentando il tentatore.

Serena Enardu: 'Non volevo farlo soffrire ulteriormente'

Nel corso della registrazione di ieri pomeriggio di Uomini e Donne, Serena Enardu ha spiegato i motivi per i quali non è riuscita a dire la verità sui suoi sentimenti durante il falò di confronto con Pago dopo aver visto il filmato relativo al suoi percorso.

L’ex tronista ha spiegato che temeva di far soffrire ulteriormente l’ormai ex fidanzato e che, in ogni caso, era difficile aprirsi in quel momento perché c’era in ballo una relazione di quasi sette anni, il rapporto tra le famiglie e, soprattutto, il feeling che si era creato tra il cantate e il figlio che lo vedeva come punto di riferimento. La quarantatreenne ha aggiunto che quando è entrata nel villaggio non era sicura dei suoi sentimenti nei confronti del fidanzato e che voleva comprendere se fossero soltanto assopiti o se non provasse più nulla per lui.

Per tale motivo ha deciso di vivere l’esperienza con leggerezza pensando soltanto a stare bene. Inoltre la sarda ha puntualizzato che al termine di Temptation Island Vip hanno avuto modo di vedersi per tre giorni di fila a casa e di confrontarsi su quello che non si erano detti al falò fino a “piangere insieme”.

Pago replica agli opinionisti, salta il confronto con il tentatore

Al momento dell’ingresso in studio Pago ha riferito di essersi voltato al momento della messa in onda del video relativo al confronto finale con l’ex fidanzata a Temptation Island Vip.

Il cantante ha spiegato che aveva sofferto molto durante l’esperienza nel reality sui sentimenti e che per tale motivo ha deciso di non rivedere più nulla. Il quarantottenne ha dichiarato che aveva deciso di partecipare al programma perché pensava di dover risolvere alcuni problemi ma che non immaginava che la Enardu non l’amasse più. Quando Tina e Gianni hanno provato a spiegare i motivi che hanno spinto Serena a comportarsi così, Pago ha sbottato affermando di aver sofferto molto nel vederla in certi atteggiamenti con il tentatore.

Alla fine l’artista ha affermato di aver ricevuto anche numerosi messaggi che parlano di lei e che, comunque, vuole bene a lei ed a suo figlio. La conduttrice ha preferito non far entrare in studio Alessandro Graziani con il cantante che ha precisato di non aver alcun tipo di problema con lui. Prima di salutarsi l’artista e l’ex tronista si sono abbracciati affettuosamente con Pago che ha rimarcato di aver trovato molto dimagrita la Enardu.