Tutti coloro che seguono il Trono Classico conoscono bene Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià e ex tentatore di Temptation Island. Giulio ha un carattere molto forte, sa il fatto suo e si è fatto conoscere soprattutto per il suo modo diretto di parlare. Nella registrazione del Trono Classico del 24 Ottobre il tronista è finito nella bufera a causa di ben due segnalazioni molto importanti che sono arrivate alla redazione e che sono state svelate davanti a tutti.

La prima segnalazione è arrivata direttamente dalla corteggiatrice Giovanna, mentre la seconda dal compagno di trono Alessandro Zarino. Ma partiamo dal principio e vediamo cosa è successo durante l'ultima registrazione.

Giulio Raselli conosceva già la corteggiatrice Giulia?

Maria De Filippi durante la puntata ha fatto vedere l'esterna tra Giulio Raselli e la corteggiatrice Giulia, che hanno passeggiato per Milano perché il tronista voleva regalarle un paio di scarpe che le aveva promesso precedentemente.

I due erano molto vicini al bacio, ma Giulio ha deciso di fermarsi perché vuole andarci con calma. Per questo si sono scambiati solo un bacio a stampo. Durante la puntata è tornata Giovanna, cercata proprio da Giulio dopo la scorsa registrazione. Una volta tornata è subito scoppiata la lite, ma la corteggiatrice aveva in serbo anche una brutta sorpresa per il tronista, ovvero una segnalazione su lui e Giulia.

Giovanna ha insinuato che i due si conoscono da diverso tempo e questa rivelazione è sostenuta dal fatto che Giulio segue Giulia su Instagram da prima del Trono. Secondo Giovanna, inoltre, i due si sarebbero incontrati durante l'estate a Formentera. Giulio si è giustificato dicendo di non ricordare di avere Giulia tra i profili Instagram seguiti, ma ha ammesso che probabilmente aveva iniziato a seguirla perché è una bella ragazza, negando però il presunto incontro.

Alessandro Zarino e la segnalazione su Giulio

A quanto pare la presunta conoscenza tra Giulio Raselli e la corteggiatrice Giulia non è l'unica segnalazione sul tronista. Il compagno di avventura Alessandro Zarino, infatti, a rincarato la dose portando una nuova segnalazione su Raselli. Partiamo dal fatto che è arrivata una nuova corteggiatrice, Veronica, ex tentatrice di Alex Belli a Temptation Island Vip, e che Giulio l'ha subito portata in esterna per conoscerla.

Secondo Zarino, però, i due potrebbero essersi già conosciuti all'esterno del programma televisivo. A quanto pare Veronica è andata a cena con il manager di Giulio e questo farebbe pensare ad una probabile conoscenza anche tra lei e il tronista. La corteggiatrice ha prontamente negato questa cena, mentre Giulio ha voluto precisare che il ragazzo di cui parla Alessandro non è il suo manager ma semplicemente un amico.

Queste segnalazioni verranno approfondite? Giulio Raselli conosceva già queste due corteggiatrici? Lo scopriremo con le prossime registrazioni.