Fioccano svariate segnalazioni all'interno della nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne nella giornata di giovedì 24 ottobre. A riferire in anticipo l'accaduto è il portale 'Il vicolo delle news'. A quanto pare, la puntata è stata piuttosto movimentata. Maria De Filippi ha dovuto fare i conti sia con i corteggiatori che con il bel tronista Giulio Raselli. A puntare il dito contro quest'ultimo è stato Alessandro Zarino, il quale ha mosso delle accuse abbastanza pesanti e riguardanti la sua corteggiatrice Veronica. Giulia Quattrociocche, invece, è stata al centro di un diverbio acceso conclusosi con l'addio di un suo pretendete.

Anticipazioni Uomini e Donne: Alessandro si autoelimina, Giulia in lacrime per Daniele

La puntata di Uomini e Donne si è aperta con Giulia Quattrociocche impegnata a ballare con Alessandro sulle note di 'Tones and I - dance monkey'. Quest'ultima canzone è risultata essere la stessa che il corteggiatore ha dedicato alla sua ex fidanzata. Sospettosa, la tronista ha riferito di aver notato come lui e la sua ex si seguono a vicenda sui social.

Davanti a tali segnalazioni, Alessandro non ha potuto fare a meno di difendersi. Stando a quanto riportato su Il vicolo delle news, in studio è esplosa una discussione.

La Quattrociocche ha avuto da ridire riguardo la vita mondana ed ha praticamente affermato di non gradire il fatto che Alessandro va regolarmente in discoteca a divertirsi. Il ragazzo ha fatto presente che c'è nulla di male nell'andare a ballare ma poi la situazione è degenerata al punto tale che il corteggiatore ha preso l'inaspettata decisione di autoeliminarsi.

Chiusa questa parentesi, l'attenzione si è focalizzata sull'altro corteggiatore di Giulia, Daniele. Purtroppo sono emerse delle segnalazioni anche su questo ragazzo, accusato di vedersi con una certa Veronica. Confusa, Giulia è scoppiata a piangere perché Daniele le piace veramente.

Trono Classico di U&D: Alessandro fa una segnalazione su Giulio Raselli

La puntata di Uomini e Donne del trono classico ha dedicato attenzione anche agli altri due tronisti.

Giulio Raselli ha avuto un'accesa discussione con Giovanna la quale ha litigato anche con Tina Cipollari. La bionda opinionista, infatti, si è detta convinta che la corteggiatrice sia falsa.Ma

Ad un certo punto è emersa una segnalazione di Alessandro Zarino sul conto di Giulio Raselli. È venuto fuori che il manager di Giulio conosce la nuova corteggiatrice Veronica. Dopo aver discusso e rigettato tutte le accuse, il Raselli ha dapprima ribadito che quello non è il suo manager ma solo un amico, poi ha invitato Alessandro a farsi gli affari suoi.