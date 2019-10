Ieri sera è andata in onda su Sky la prima puntata del live show di X Factor 13 condotto da Alessandro Cattelan. I concorrenti che sono stati scelti dai giudici di quest'anno si sono messi in gioco per cercare di riuscire a conquistare l'accesso alla prossima puntata del talent show, che di settimana in settimana li porterà alla proclamazione dei finalisti e poi del vincitore assoluto. Chi non ha seguito il primo appuntamento con il Live show sui canali Sky, può rivederlo in replica streaming con l'app Sky Go ma anche in televisione, in chiaro, su Tv8.

Dove rivedere la prima puntata di X Factor 13 in streaming e in chiaro

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che questa prima puntata del live di X Factor 13 potrà essere rivista in replica streaming online accedendo all'applicazione free Sky Go, che potete scaricare comodamente da tablet oppure dal vostro telefono cellulare.

In questo modo, quindi, sarà possibile rivedere la trasmissione online in qualunque momento lo desiderate, anche se siete in treno oppure in pullman.

Ma come vi dicevamo, la replica di questa prima puntata del live show sarà trasmessa anche in chiaro sul canale free Tv8. La messa in onda di X Factor 13 è prevista per il prossimo mercoledì 30 ottobre, in prime time alle ore 21.15. In questo modo, quindi, anche chi non è abbonato alla pay tv satellitare di Murdoch potrà comunque vedere il talent show in chiaro.

Una prima serata decisamente ricca di belle esibizioni e di performance che hanno visti protagonisti i concorrenti in gara con alcuni cantanti italiani ed internazionali, tra cui Mika e Coez. E come da regolamento, al termine della serata, c'è stato anche il primo concorrente che ha dovuto abbandonare definitivamente la gara.

I due sfidanti finiti al ballottaggio di X Factor 13 sono stati Mariam ed Enrico, finiti al tilt. Il verdetto del pubblico da casa è stato schiacciante: ad avere la peggio è stata la giovane Mariam, eliminata definitivamente dalla gara.

Calano gli ascolti del primo live show di X Factor 13: lo share fermo al 3.50%

Ma come sono andati gli ascolti di questa prima puntata del live show di X Factor 13? Il verdetto auditel non è stato proprio dei migliori per il talent show. La diretta di ieri sera, infatti, in un affollato giovedì decisamente molto competitivo dal punto di vista delle proposte televisive, ha registrato una media di circa 735 mila spettatori, fermandosi ad uno share del 3.50%.

Numeri in netto calo rispetto a quelli della puntata d'esordio dello scorso anno, che venne seguita da una media di oltre un milione di fedelissimi spettatori, con uno share che arrivò quasi a sfiorare la soglia del 5% in prime time.