Tra Riccardo e Ida, la coppia nata a Uomini e donne trono over, non sarebbe finita del tutto. Gli spoiler che arrivano dall'ultima registrazione del programma di Maria De Filippi rivelano che il cavaliere ha deciso di non stare a guardare la nascita della nuova coppia composta da Ida e Armando ed è intervenuto in prima persona affinché potesse nuovamente conquistare il cuore della sua ormai ex fidanzata.

E i colpi di scena non sono mancati: Riccardo ha spiazzato Ida con una lettera d'amore, che ha fatto commuovere la dama, visibilmente emozionata dalle parole pronunciate dal cavaliere.

Gli spoiler su Uomini e donne: Riccardo tenta di riconquistare Ida

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Riccardo si è presentato in studio con una vera e propria lettera d'amore che ha indirizzato alla sua ex fidanzata, con la quale ha deciso di confessarsi e di rivelarle ciò che ancora prova nei suoi confronti.

Dopo aver saputo del bacio che c'era stato tra Ida e Armando, il cavaliere ha deciso di non perdere ulteriore tempo e di reagire prima che potesse essere troppo tardi.

"Sei la donna più importante della mia vita, Ti amo", ha scritto Riccardo in questa lettera che ha fatto commuovere fino alla lacrime la dolce Ida. Un gesto inatteso che tuttavia sembra promettere bene, dato che la dama stessa di U&D over non ha mai nascosto il fatto che Riccardo non le sia ancora del tutto indifferente.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché in questa nuova registrazione di Uomini e donne over si è tornato a parlare anche di Gemma, la quale sembra non volersi arrendere all'addio di Jean Pierre. La dama non ha nascosto il suo malcontento per il modo in cui il cavaliere si è sbarazzato di lei e anche in questo nuovo appuntamento con la trasmissione dei sentimenti di Canale 5 proverà a fargli cambiare idea.

Gemma non si arrende, Armando VS Barbara

Peccato, però, che quella della Galgani sarà a dir poco una 'missione impossibile' dato che Jean Pierre va avanti per la sua strada e non ha intenzione di tornare indietro sui suoi passi e quindi di riprendere in mano le redini di questa frequentazione.

Occhi puntati anche sulla nuova sfilata, che ha visto coinvolti i cavalieri. Armando in un primo momento si è rifiutato di sfilare, provato dal fatto che Ida lo avesse scaricato.

Dopo un po', però, ha cambiato nuovamente idea e al termine della sua passerella non sono mancati i battibecchi con Barbara. Tra i due sono volate parole grosse, al punto che al termine del litigio verbale, la dama lo ha apostrofato con il termine 'cogl...'.

La sfilata di questa settimana del trono over, però, non si è conclusa: dovrebbe continuare nel corso della prossima registrazione del trono over, dove verrà proclamato anche il vincitore.

Vi terremo aggiornati sull'esito finale di questa competizione che potrebbe vedere in netto vantaggio proprio Riccardo Guarnieri, che sui social continua a mostrare un fisico da urlo nonostante la sua età.