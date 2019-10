Il famoso Reality Show Temptation Island Vip 2019 si sta avviando alla conclusione. Come si evince dalle anticipazioni diffuse dai canali ufficiali del programma, non mancheranno colpi di scena nell’appuntamento finale. I telespettatori non scopriranno soltanto quale sarà l’esito dell’ultima parte del falò di confronto tra Serena Nardu e Pago. Anche le coppie formate da Gabriele Pippo e Silvia Tirado, Alex Belli e Delia Duran, arriveranno al punto della situazione finale, cioè decideranno se lasciare la trasmissione insieme oppure da single.

Riassunto puntata del 7 ottobre

Lunedì 7 ottobre 2019 su Canale 5 è andata in onda la quinta puntata del reality. Alex Belli, dopo aver visto la fidanzata Delia molto complice con il tentatore Riccardo Colucci ha perso le staffe. L’attore per la troppa gelosia è scappato per correre dalla Duran. Fortunatamente Alessia Marcuzzi è riuscita a tranquillizzare Alex che, una volta rientrato nel villaggio, ha deciso di rimanere in gioco ma ha chiesto alla produzione di vedere i video che si è rifiutato di guardare al falò.

Gabriele Pippo, invece, è rimasto spiazzato nel vedere la fidanzata Silvia dare un bacio a stampo al single Valerio Maggiolini, pur trattandosi di una penitenza del gioco obbligo o verità. Il figlio di Pippo Franco, dopo aver fatto presente alla conduttrice di essere profondamente deluso, ha detto addirittura di essersi reso conto di non amare più la Tirado. Anche per Pago la situazione si è complicata ulteriormente dopo quanto accaduto la scorsa settimana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

Il cantante ha affermato di essere stufo di vedere Serena sempre più vicina al tentatore Alessandro Graziani. L’ex tronista sarda, invece, si è detta preoccupata, iniziando a sospettare che il suo fidanzato possa stare male, dopo non aver visto nessun video. Successivamente Pago si è recato al pinnettu per vedere il weekend che Serena ha trascorso in compagnia di Alessandro. Il cantante, dopo aver guardato un nuovo filmato, si è sfogato con Gabriele per l’atteggiamento scorretto che sta continuando ad avere la sua fidanzata.

L’ex tronista sarda, invece, ha sentito la necessità di confrontarsi per l’ultima volta con Alessandro, con cui ha condiviso questa esperienza sin da subito. A questo punto, finalmente, Pago e Serena si sono incontrati e guardati negli occhi nel falò decisivo, per decidere cosa fare della loro storia d’amore che dura quasi 7 anni. Il cantante ha fatto sapere alla fidanzata di sentirsi male sin dal primo video che ha visto.

L’ex tronista ha ammesso di non aver ricevuto nessun aiuto dal cantante nel momento in cui aveva bisogno economicamente. Pago, invece, si è lamentato del fatto di non ricevere mai attenzioni da parte della compagna.

Anticipazioni dell’ultimo appuntamento

Gli spoiler del sesto e ultimo appuntamento di questa edizione che vede al timone Alessia Marcuzzi, andrà in onda sempre sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 14 ottobre 2019.

I telespettatori scopriranno finalmente quale sarà l’epilogo delle coppie rimaste ancora nel programma dopo i week-end da sogno. Si assisterà all’ultima tappa, e ci saranno innumerevoli colpi di scena. Arriverà il momento di incontrarsi, ma soprattutto il pubblico scoprirà chi uscirà dalla trasmissione insieme, iniziando da Serena Nardu e Pago. Dopo il cantante e l’ex tronista sarda, che saranno i primi protagonisti a terminare questa forte esperienza insieme oppure separati, andranno in onda gli ultimi momenti che hanno trascorso le altre coppie con i tentatori e le tentatrici. Ebbene sì, si saprà come si concluderà il viaggio nei sentimenti per Alex Belli e Delia Duran, per cui sembrano esserci delle speranze. L’attore, infatti, pur non avendo digerito per niente la vicinanza tra la fidanzata e il tentatore Riccardo, potrebbe metterci una pietra sopra. Infine ci sono molte probabilità che Gabriele e Silvia decidano di mettere un punto alla loro relazione, dopo aver concluso il loro percorso affrontando il tanto atteso falò di confronto. L’imprenditore, infatti, in diverse occasioni ha speso delle parole molto pesanti nei confronti della sua fidanzata.