Nelle prossime puntate di Una vita, che saranno trasmesse su Canale 5 nella settimana dal 14 al 20 ottobre, assisteremo ad un delitto commesso a mani nude da Samuel Alday. Tutto avrà inizio quando il fratello di Diego apprenderà le circostanze legate all'eredità sostanziosa di Lucia. Quest'ultima, infatti, scoprirà di essere la figlia di due marchesi. In realtà, sul passato della Alvarado si cela un dettaglio raccapricciante e a scoprirlo sarà padre Telmo.

Frattanto, in casa di Rosina si respirerà un'aria tesa per via della faccenda legata a Casilda. Verrà alla luce che la domestica, nonché figlia di Maria, sia la sorellastra di Leonor Hidalgo.

Anticipazioni Una Vita, trame fino a domenica 20 ottobre 2019

Samuel Alday cercherà di approfittare dell'interesse che la bella e dolce Lucia prova per lui e le chiederà di tenere per se il suo passato. Vedendo la Alvarado piuttosto triste, Celia le organizzerà una bella festa per cercare di risollevarle il morale.

Successivamente, Lucia aprirà il suo cuore a padre Telmo. Vedendola estremamente preoccupata per il suo poco limpido passato, il religioso, ancora una volta, le verrà in soccorso ed estorcerà ad Espineira maggiori informazioni.

Dopo aver carpito tutti i dettagli sulla figlia dei marchesi de Valmez, padre Telmo informerà la diretta interessata che i suoi genitori appresero una sconcertante verità. Nel dettaglio scoprirono di essere dei fratellastri, ma pur di stare insieme sotto il vincolo del sacro matrimonio, i due consanguinei promisero alla Chiesa di non dare mai alla luce dei figli.

In seguito, però, la donna rimase incinta di Lucia e i marchesi presero la decisione di dar via la bambina. Così la Alvarado fu affidata a Joaquin che se ne prese cura per tanto tempo. L'intera rivelazione finirà per scioccare la ragazza la quale sarà intenzionata a cedere la sua eredità all’Ordine del Cristo Giacente.

Spoiler Una Vita: Leonor litiga con Rosina

Samuel stringerà un patto con Joacquin e scoprirà tutti i dettagli sull'eredità di Lucia.

Dopodiché porrà fine alla vita del tutore. In seguito inscenerà un furto e tutti penseranno che l'uomo sia stato ucciso dai ladri. Lucia, però, troverà l'intera faccenda molto strana visto che il suo defunto tutore non possedeva beni di prestigio.

Le anticipazioni di Una Vita, infine, concentrano l'attenzione anche su Casilda la quale sarà preoccupata per sua madre Maria. Leonor e Rosina si ritroveranno ad attraversare un momento difficile in quanto si scontreranno proprio per la questione di Casilda.

La Hidalgo, infatti, apprenderà che la domestica è sua sorella in quanto figlia del defunto padre Maximiliano e di Maria.