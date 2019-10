Arrivano nuove anticipazioni dal mondo di Uomini e donne trono over, di cui ieri pomeriggio è stata registrata una nuova scoppiettante puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena. I protagonisti di questo nuovo appuntamento saranno Ida e Riccardo, una delle coppie più discusse di questa nuova stagione del programma sentimentale di Maria De Filippi, i quali si troveranno ad affrontare un nuovo momento che metterà alla prova il loro sentimento. A fare il primo passo, questa volta, sarà Riccardo il quale sorprenderà la sua ex fidanzata con una lettera d'amore che la lascerà senza parole.

Uomini e donne, le anticipazioni del trono over: Riccardo non dimentica Ida

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni che arrivano da questa nuova registrazione di Uomini e donne trono over rivelano che in studio si parlerà di Ida e del fatto che si stia frequentando con Armando, il cavaliere da sempre 'rivale' di Riccardo. I due, al termine della registrazione precedente, dovevano uscire per andare a cena assieme ma c'è stato il colpo di scena del tutto inatteso.

Riccardo, infatti, ha sorpreso la sua ex donna con una lettera, che le ha letto visibilmente commosso dove spiegava un po' come stanno le cose tra i due. Gli spoiler di U&D rivelano che Riccardo, con grande sincerità, ammette che lui e Ida non si sono mai capiti fino in fondo e che le colpe sono state sempre da entrambi i lati. Nonostante questo, però, Riccardo non può fare a meno di constatare che Ida sia la donna più importante della sua vita e che ad oggi ha capito di essere ancora innamorato di lei.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Un vero e proprio colpo di teatro quello di Riccardo nei confronti della sua ex fidanzata, la quale già nelle registrazioni precedenti del trono over aveva fatto fatica a trattenere le lacrime nel momento in cui si parlava della sua precedente storia d'amore con il cavaliere del trono over.

Ida in lacrime: ha paura di soffrire ancora per Riccardo

Ebbene Ida, dopo questa scottante dichiarazione d'amore che le è arrivata da parte di Riccardo, scoppierà di nuovo in lacrime e ammette di non sapere come gestire la situazione e cosa fare.

La dama, infatti, ha paura di soffrire ancora e per questo motivo non sa come gestire la situazione. Ovviamente Armando non la prenderà bene e dopo questo momento si scaglierà duramente nei confronti di Ida, sostenendo che la dama lo abbia soltanto sfruttato.

Armando accusa poi Ida di 'cadere' costantemente nella trappola che viene ordita da Riccardo nei suoi confronti e questa cosa non gli sta bene.

Le anticipazioni su U&D rivelano che nonostante le polemiche, Ida e Riccardo si cimenteranno anche in un ballo dove entrambi appaiono molto emozionati.