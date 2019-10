Le anticipazioni de Il Segreto, per quel che riguarda le puntate che andranno in onda da domenica 6 a sabato 12 ottobre dalle ore dalle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che Alvaro Fernandez confiderà a Isaac Guerrero tutta la verità sulla gravidanza di Antolina mentre Severo andrà in rovina economica. Infine, i telespettatori della soap opera scopriranno che Saul Ortega e Julieta Uriarte sono arrivati sani e salvi a Roma dopo la loro fuga da Puente Viejo

Isaac sbugiarda sua moglie

Come annunciano le trame dei prossimi episodi de Il Segreto, il medico Zabaleta confermerà il racconto di Alvaro per quanto riguarda la maternità di Antolina.

Fortunatamente, il sergente non riterrà vero che Saul sia il responsabile del decesso dei familiari Molero. A proposito, Cifuentes farà sapere a Carmelo che le investigazioni si chiuderanno con l'ultima testimonianza rilasciata dall'Ortega. Intanto Prudencio sarà dubbioso se dare in prestito 500 pesetas a Lola. Infatti, la ragazza, gli ha domandato un prestito per sposarsi. Al contrario, Isaac smaschererà Antolina nel bel mezzo di una cena con la famiglia Castaneda.

Infatti le mostrerà la cartella clinica in cui Alvaro confermava che era la Ramos era in gravidanza soltanto di tre mesi quando perse il bambino che portava in grembo. Con tutto ciò, Antolina proseguirà nel negare l'evidenza mentre Guerrero non si fiderà più di lei.

Severo in rovina

Severo, purtroppo, sarà costretto a chiedere in prestito a Prudencio 500 pesetas. A proposito, Carmelo si preoccuperà molto per gli esiti sgradevoli del migliore amico, per questo motivo deciderà di farlo tenere d'occhio dal tutore dell'ordine Meliton.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Nel frattempo, Maria deciderà di restare alla Casona dopo l'inaspettata partenza di Roberto. Adela, al contrario, sarà accusata di dare ai suoi alunni insegnamenti contrari al regime. Il medico Zabaleta, invece, darà informazioni utili a Isaac per trovate Juanote, il probabile padre del bimbo che aspettava la Ramos. Per questa ragione, Guerrero si dirigerà immediatamente sul posto, tant'è che lascerà il paesino per alcuni giorni.

I rivoltosi bloccano Adela

Le anticipazioni di questa nuova settimana, dal 6 al 12 ottobre, svelano che Don Berengario consiglierà a Prudencio di fare il prestito al Santacruz, altrimenti la sua azienda andrà in fallimento. Nello stesso momento, Lola incomincerà a essere molto sfuggente con il minore dei fratelli Ortega mentre la Castaneda non sarà d'accordo che Esperanza e Beltran diventino i successori di Francisca Montenegro.

Severo, al contrario, chiederà al fratello di Saul qualche novità sul prestito, se quest'ultimo non avesse ancora parlato a tal riguardo con Francisca. Intanto, alcuni rivoltosi assedieranno la scuola, intralciando l'uscita di Adela. La ribellione, a quel punto, si muoverà al centro del paese dove, con grande sorpresa, la Montenegro difenderà la consorte di Carmelo.

Antolina e Elsa litigano

I consorti Ortega manderanno una missiva agli amici di Puente Viejo nel quale gli faranno sapere che sono arrivati nella lontana città di Roma, mentre Dolores verrà messa al corrente che per rivedere Gracia dovrà attendere ancora alcuni giorni.

Prudencio, al contrario, si scontrerà duramente con Lola: più tardi approverà di concedere i soldi al Santacruz con ordine di Francisca. Nel frattempo, Elsa Laguna e Antolina avranno una dura litigata alla locanda. Per finire, Meliton farà sapere a Carmelo che il suo amico sta per andare in fallimento, mentre Marcela proverà a far ragione Antolina.