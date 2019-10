Nella serata del 1° ottobre è stata trasmessa una puntata speciale dedicata alla compianta Nadia Toffa, la iena che lo scorso 13 agosto è venuta a mancare dopo una lunga battaglia affrontata contro il cancro. La prima puntata della nuova stagione de Le Iene, il format d'inchiesta e di approfondimento giornalistico attualmente condotto da Alessia Marcuzzi, si è rivelata un appuntamento televisivo speciale all'insegna di momenti particolarmente toccanti e profondi.

La puntata-tributo dedicata alla memoria della giornalista, autrice e conduttrice scomparsa la scorsa estate è stata aperta da alcune dichiarazioni d'introduzione riportate dalla conduttrice Alessia, che ha emozionato il pubblico lasciandosi andare cioè ad un pianto liberatorio.

100 sono le iene che si sono riunite in di Nadia, parliamo di personaggi più o meno noti al grande pubblico che hanno lavorato come collaboratori per Le iene nei 23 anni della storia televisiva del programma, tra cui Enrico Brignano, Fabio Volo, Alessandro Cattelan, Simona Ventura, Geppi Cucciari, Luciani Littizzetto, Claudio Bisio.

100, quindi, sono coloro che si sono dati appuntamento a Cologno Monzese per salutare tutti insieme e insieme al pubblico di Italia 1 l'indimenticabile iena spentasi all'età di 40 anni. E su Twitter, tuttavia, non sono mancate le critiche. I messaggi al vetriolo, questa volta, giungono da parte di chi si chiede come mai alcuni ex volti de Le iene non si siano presentati alla puntata delle 100 iene riunitesi per Nadia Toffa. Particolarmente contestata, non a caso, è stata l'assenza dei conduttori Ilary Blasi e Teo Mammucari.

Il pubblico contesta l'assenza di alcuni ex volti de Le Iene allo speciale dedicato a Nadia Toffa

Sul noto social network Twitter, così come in altri social, è esplosa una vera e propria polemica mediatica, innescatasi in rete per via di alcuni commenti critici giunti a margine della puntata che, questo martedì, ha segnato il ritorno de Le Iene nel palinsesto tv di Italia 1. "Quasi 10 anni alla conduzione delle Iene insieme alla Toffa, ma Ilary Blasi se ne frega- ha scritto un utente in un tweet pubblicato in rete, circa lo speciale dedicato a Nadia Toffa- La grande assente di sempre, visto che non è andata nemmeno al funerale".

Poi si legge un altro commento, scritto da uno spettatore che si scaglia contro i due ex volti volti de Le iene assentatisi in studio: "Non c'erano né Ilary Blasi, né Teo Mammucari. Zero rispetto. Zero umanità". Al momento i diretti interessati, ovvero la Blasi e Mammucari, non hanno commentato gli attacchi mediatici giunti da parte di chi li accusa di mostrare indifferenza nei riguardi della compianta e stimata collega, Nadia Toffa.