Sono tempi duri quelli che stanno affrontando Matias e Marcela nelle attuali puntate spagnole de Il Segreto. Le anticipazioni relative alle puntate in onda da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre segnalano, infatti, che Matias continuerà a vedere di nascosto Alicia, pur ammettendo di sentirsi in colpa per la mancanza di rispetto nei confronti di Marcela. Quest'ultima noterà la stranezza nel comportamento del marito, chiedendogli senza mezzi termini se lui abbia una relazione extraconiugale.

Le notizie della settimana riguarderanno anche Donna Francisca, che potrà acquistare alcuni terreni con l'aiuto della Marchesa Isabel. La nobile, però, non la informerà del ritorno a Puente Viejo di Raimundo, il quale continuerà ad essere molto preoccupato per le sorti della moglie.

Il Segreto anticipazioni: Marcela pretende la verità da Matias

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate spagnole rendono noto che la Marchesa rimanderà l'attentato contro Matias quando verrà informata della presenza di Tomas alla locanda, insieme a Marcela.

Il suo progetto verrà dunque accantonato per evitare che possa essere fatto del male al figlio. Nel frattempo, il giovane Castaneda tenterà di fermare lo slancio di Alicia verso di lui, dicendole che la loro storia non potrà avere futuro. Ma la ragazza lo inviterà a vivere il presente, abbandonandosi alla passione e facendogli dimenticare momentaneamente il suo senso di colpa. Lo strano comportamento del marito metterà in allarme Marcela, che gli chiederà senza mezzi termini cosa stia accadendo tra lui e Alicia.

Matias negherà il tradimento, dicendo che il rapporto con la giovane è solo di tipo rivoluzionario. Ma la situazione tra la coppia continuerà ad essere tesa, tanto che in paese si diffonderanno delle voci sul loro conto.

Trame Il Segreto: Raimundo torna alla ricerca di Donna Francisca

Insieme alle complicazioni in atto tra Matias e Marcela, le anticipazioni spagnole de Il Segreto della prossima settimana si concentrano sulla situazione di Donna Francisca, ignara vittima degli intrighi della 'cugina' Isabel.

Quest'ultima porterà a termine l'acquisto di alcuni terreni a Puente Viejo, ma starà bene attenta a tenerne per sé una parte. Raimundo tornerà in paese e si presenterà alla locanda per chiedere informazioni su Donna Francisca. Dopo avere riabbracciato Matias e Marcela, riceverà da loro brutte notizie, dato che entrambi saranno ignari della situazione della matrona. Isabel, nel frattempo, continuerà a nascondere il ritorno di Ulloa a Donna Francisca, la quale a sua volta sentirà molto la nostalgia del marito.

Chiederà ad una domestica di portare un mazzo di fiori nel campo caro a lei e Raimundo. E proprio qui si troverà, in quel momento, l'ex locandiere che chiederà spiegazioni.