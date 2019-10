Il Trono Classico [VIDEO] di Uomini e donne con Giulia Quattrociocche ha avuto un inizio scoppiettante. Come riportano le anticipazione del "Vicolo delle News", relative alla registrazione del 2 ottobre e che vedremo in onda questa settimana, Giulia ha baciato Daniele Schiavon e ha litigato duramente con Alessandro Basciano. La Quattrociocche è rimasta particolarmente colpita dalla bellezza di Daniele già dal primo incontro, tra i due sembra esserci un bel feeling.

Cristiano crede che Giulia abbia baciato Daniele solo per far ingelosire gli altri corteggiatori, mentre Alessandro è particolarmente preoccupato della loro forte intesa. Proprio Basciano è stato protagonista di un duro scontro con la Quattrociocche, in quanto la scorsa puntata ha pensato di organizzare l'esterna in una spa. La location non è stata gradita alla tronista che nei camerini lo ha attaccato senza mezzi termini.

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon si sono incontrati a Castel Gandolfo. Daniele durante l'esterna ha parlato dei ragazzi in studio definendoli "pariolini", che dicono di sentirsi forti e che hanno una buona posizione economica. I due hanno poi giocato al tiro con le pistole e tra una goliardata e l'altra è scattato un lungo e appassionante bacio.

Cristiano non crede al coinvolgimento di Giulia nei confronti di Daniele ed è certo che lo ha baciato solo per farli ingelosire e scaturire in loro una reazione. Alessandro Basciano, invece, gli ha spiegato che deve preoccuparsi dell'intesa che esiste tra la Quattrociocche e Schiavon e non esserne quasi contento che si è avvicinata ad un altro ragazzo.

In studio è andato in onda lo scontro tra Giulia Quattrociocche e Alessandro Basciano avvenuto nei camerini.

La scorsa puntata, di fatti, Alessandro ha pensato di organizzare l'esterna in una spa. La location non è affatto piaciuta alla tronista che è certa che Basciano non è interessato a lei, ma vuole solo mettersi in mostra. Lei, urlandogli contro, ha spiegato che era felice anche di mangiare semplicemente al Mc Donald e non vuole grandi cose, ma la sincerità dei suoi corteggiatori. Alessandro è stato attaccato anche da Giulio Raselli, in quanto non riesce a controbattere alle accuse della tronista, confermando in qualche modo i suoi dubbi.

Basciano ha però spiegato che lei lo mette a disagio, usando dei toni che lo mettono in difficoltà. Nella discussione è intervenuta anche Maria De Fillippi che le ha fatto notare che fa ricadere sugli altri e in particolar modo su Alessandro le sue insicurezze. La tronista ha confermato la tesi della padrona di casa, aggiungendo che aspetta una persona che riesca a farle superare le sue paure.