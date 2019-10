Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con la fiction Un Passo dal Cielo 5 in prima visione assoluta. Settimana dopo settimana, stiamo per avvicinarci verso il gran finale di questa stagione che sta riscuotendo un buon successo dal punto di vista degli ascolti televisivi.

Il protagonista della Serie TV è Daniele Liotti che, nei panni di Francesco Neri, è chiamato ad affrontare e risolvere nuovi problemi.

Giovedì 24 ottobre verrà trasmessa la settima delle dieci puntate previste per questa quinta stagione, dal titolo "Onora il padre".

Dagli spoiler si apprende che il comandante della Forestale s'impegnerà per evitare che Klaus (accusato di omicidio) finisca in carcere.

Un Passo dal Cielo 5, anticipazioni 24 ottobre: Emma indecisa tra Neri e Kroess

Le anticipazioni relative al settimo appuntamento di Un Passo dal Cielo 5 in onda giovedì 24 ottobre su Rai 1 rivelano che Francesco deciderà di dare una mano a Klaus, il quale verrà accusato di aver ucciso un antiquario ebreo.

Neri prenderà in mano le redini della situazione e si recherà dal padre del giovane, Bruno Moser, per far sì che il ragazzo possa evitare di trascorrere il resto dei suoi anni in prigione.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, giacché si verificherà un evento inaspettato e traumatico per Emma, la quale si ritroverà così con le "spalle al muro". La donna, infatti, dovrà prendere una posizione netta nei confronti di Francesco e Kroess, e ovviamente per lei non sarà affatto facile fare chiarezza sui suoi sentimenti.

Occhi puntati anche su Vincenzo, il quale sarà alle prese con il trasloco. Anche in quest'occasione però si susseguiranno degli imprevisti che impediranno all'uomo di portare avanti il suo trasferimento, preferendo non lasciare da sole nella foresteria Isabella e Valeria.

Le repliche di Un Passo dal Cielo 5 si possono seguire in streaming

Insomma, anche l'appuntamento della prossima settimana si preannuncia decisamente interessante per gli appassionati di Un Passo dal Cielo 5.

Ricordiamo che, qualora non fosse possibile vedere la fiction in televisione, è possibile seguire le repliche in streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay, di cui è possibile scaricare anche l'omonima applicazione per gli smartphone.

La fiction sta facendo bene in termini di ascolti televisivi, garantendosi una media di oltre 4 milioni di telespettatori alla settimana, con uno share che supera la soglia del 20%.

Inoltre sta ottenendo dei buoni riscontri anche dai social network: sono numerosi, infatti, i fan che ogni giovedì sera si ritrovano su Twitter per commentare le varie puntate ricorrendo all'hashtag ufficiale che spesso raggiunge le prime posizioni nella classifica dei trend-topic della serata.