Succose anticipazioni giungono dalle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse su Canale 5 da domenica 20 a sabato 26 ottobre. In tale periodo, uno storico personaggio tornerà a Puente Viejo dopo una breve assenza e dichiarerà a tutti di essere cambiato: si tratterà niente meno che di Fernando Mesia, che avrà al suo fianco la sua nuova e ricchissima fidanzata Maria Elena. I problemi continueranno ad essere una costante per Isaac ed Elena che dovranno fare i conti con il ritorno di Antolina: quest'ultima si presenterà a casa del marito insieme al sergente Cifuentes che arresterà Elsa per adulterio. Spazio anche alle negative novità per Severo, sempre più ai ferri corti con Carmelo.

Il Segreto trame: Donna Francisca non crede al cambiamento di Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle trame della prossima settimana rendono noto che Maria riceverà una falsa lettera di Roberto, nella quale lui le spiegherà le ragioni della sua partenza per Cuba. Avendo bisogno di stare sola per riflettere, la Castaneda si recherà nella piazza di Puente Viejo a passeggiare e proprio qui incontrerà Fernando.

Sconvolta dallo sgradito faccia a faccia, verrà subito rincuorata dall'ex marito che le racconterà di essere una persona nuova grazie all'amore per Maria Elena. Quest'ultima, nel frattempo, si troverà alla locanda e dimostrerà di essere una persona affabile e gentile che conquisterà tutti. La coppia, poco dopo, si recherà alla villa ma Donna Francisca non sarà affatto felice di ritrovare al Mesia. La ricca signora, infatti, non crederà che lui sia davvero cambiato come vuole far credere a tutti.

Anticipazioni Il Segreto 20-26 ottobre: Elsa arrestata per adulterio

Un altro filone narrativo, da non perdere di vista nelle puntate de Il Segreto in onda dal 20 al 26 ottobre, riguarderà Elsa e Isaac. Dopo la partenza di Antolina, la coppia deciderà di vivere il proprio amore alla luce del sole e la Laguna si trasferirà a casa dell'amato. Ma, ancora una volta, la loro felicità non durerà a lungo.

Appresa questa convivenza, la Ramos si presenterà dalla rivale in amore in compagnia del sergente Cifuentes e farà in modo che lei venga arrestata per adulterio. Trasferita in carcere, Elsa dovrà fare i conti con la crudele compagna di cella, Rufina, che non perderà l'occasione per tormentarla. Isaac, invece, tenterà ogni mezzo in suo potere per riportare in libertà l'amata. Tempi duri saranno anche quelli che attraverserà Severo, sempre più vicino alla bancarotta a causa della caduta del prezzo del riso.

Santacruz continuerà a litigare con Carmelo, nascondendogli di avere chiesto un esoso prestito a Prudencio. E purtroppo, quel denaro non verrà ancora restituito.