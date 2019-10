Tornano le anticipazioni della soap Una vita e riguardanti, in particolare, ciò che accadrà ad Acacias nelle puntate in onda il 18 e 19 ottobre su Canale 5, nel consueto orario delle 14.10. Stando agli spoiler, Leonor, dopo aver scoperto che Casilda è la sua sorellastra, discuterà con Rosina affinché la domestica possa venire a conoscenza della verità. La moglie di Martin, infatti, ha da poco scoperto che Maria è sua madre, ma ignora l'identità del suo vero padre.

Maria, intanto, verrà accolta in soffitta da Fabiana, la quale dopo aver saputo che la donna è la madre di Casilda, sembrerà cambiare idea sul suo conto. Leonor, inoltre, dopo aver ascoltato il racconto di Servante sull'amore tra due donne, deciderà di scrivere un'opera teatrale al riguardo.

Trama del 18 ottobre: Leonor vuole svelare a Casilda di essere sua sorella

Intrighi e colpi di scena continueranno a tenere con il fiato sospeso i fan di Una vita anche nella puntata in onda venerdì 18 ottobre.

Ad Acacias sarà un momento di grandi novità e rivelazioni. Come abbiamo potuto vedere, Casilda risulta essere la la sorellastra di Leonor, nata dalla relazione di Maria con il defunto Maximiliano. La giovane domestica, però, al momento ignora l'identità del padre. Leonor vorrà raccontare la verità alla sorella e, per tale motivo, si scontrerà con Rosina la quale, invece, sembrerà reticente. Maria intanto, verrà accolta in soffitta da Fabiana la quale, dopo aver appreso che la donna è la madre di Casilda, accetterà di buon grado di aiutarla.

Anticipazioni del 19 ottobre: la Hidalgo scrive un'opera teatrale su un amore 'proibito'

Leonor, dopo aver ascoltato il racconto di Servante sull'amore saffico tra Heliodora e Martina, deciderà di scrivere un libro sulla vicenda e, all'insaputa di Rosina, si accorderà con un impresario teatrale, Benajmin Corral, per vendere lo spettacolo una volta ultimato lo scritto. Il produttore si recherà a casa di Leonor per parlare con la giovane, ma si troverà di fronte a Rosina che si presenterà come rappresentante della figlia, prendendo accordi con l'impresario.

Leonor, venuta a sapere che la madre si è accordata con Corral a sua insaputa, andrà su tutte le furie.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Una vita e che terranno compagnia ai numerosissimi fan nei pomeriggi del 18 e 19 ottobre, a partire dalle 14:10 su Canale 5. Ricordiamo che, il martedì, è previsto anche un appuntamento serale su Rete 4, mentre sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere le puntate già trasmesse, oltre a numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.