Prosegue l'appuntamento in prima serata su Rai 1 con la fiction Un passo dal cielo 5 che vede tra i suoi protagonisti Daniele Liotti. Il prossimo giovedì 7 novembre andrà in onda la nona e penultima puntata di questa stagione di grande successo che sta ottenendo dei risultati d'ascolto molto positivi in prime time con uno share medio che arriva a toccare la soglia del 20% nel competitivo giovedì sera.

Nel corso della nona puntata in onda giovedì prossimo in tv, vedremo che ci saranno un bel po' di colpi di scena che riguarderanno in primis Emma, la quale sarà sempre più in crisi dopo quello che è successo con Francesco.

Un passo dal cielo 5, gli spoiler della nona puntata: Emma e i dubbi d'amore che riguardano Francesco

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su questa nona puntata di Un passo dal cielo 5 che vedremo in onda giovedì 7 novembre in prime time, dal titolo 'La sorgente dell'odio', rivelano che per Emma la situazione diventerà sempre più complicata soprattutto dopo quello che c'è stato con Francesco.

La ragazza, infatti, non riesce a superare quella situazione ma per lei è arrivato il momento di prendere una decisione che potrebbe essere quella definitiva.

Adesso, infatti, Emma deve pensare a sé stessa e in questo penultimo appuntamento della fiction con protagonista Daniele Liotti, vedremo che sarà alle prese con una decisione che riguarda il suo futuro. Cosa deciderà di fare Emma? Proverà a dimenticarsi in maniera definitiva di Francesco oppure non rinuncerà a questa passione?

Francesco e Vincenzo partono per la Germania: le verità che cercano potrebbero venire a galla

Ma questo non sarà l'unico colpo di scena che terrà banco nel corso della nona puntata di Un passo dal cielo 5, dato che per Francesco e Vincenzo potrebbe essere giunto il momento della verità. I due, infatti, saranno alle prese con le dichiarazioni del tutto inaspettate e impreviste di un direttore di banca dal passato tumultuoso e misterioso.

Le sue rivelazioni, però, saranno a dir poco fondamentali per Francesco e Vincenzo, i quali alla luce di quello che hanno saputo decidono di intraprendere un viaggio verso un paesino tedesco, dove sperano finalmente di poter scoprire tutta la verità su quello che stanno cercando.

E poi ancora le anticipazioni di questa nona puntata di Un passo dal cielo 5 rivelano che Valeria continua ad essere molto legata alla piccola Carmela.

Proprio sul più bello, però, vedremo che la donna commetterà un grave errore, il quale potrebbe avere delle conseguenze a dir poco negative su Vincenzo. Come si risolverà la situazione? Riusciranno ad evitare nuovi problemi per Vincenzo? Lo scopriremo giovedì prossimo su Rai 1.