Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dall'11 al 15 novembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Per Raffaele arriverà dopo tanta amarezza una piacevole notizia. Filippo è Serena si riavvicineranno mentre per Franco cominceranno i primi grattacapo legati alla vita scolastica di Bianca.

Aldo deciderà di lasciare Delia

Per Raffaele continueranno a persistere tempi duri legati alla situazione di suo figlio Diego. L'avvocato Leone troverà il coraggio di lasciare sua moglie ignaro delle conseguenze del suo gesto. Bice decisa ad aiutare Mariella elaborerà un piano per smascherare Cinzia. Franco comincerà a fare i conti con la realtà scolastica di sua figlia e comincerà a capire che anche la quarta elementare porta con sé difficoltà che non aveva previsto.

Raffaele continuerà a vivere momenti davvero difficili, mentre Aldo si ritroverà faccia a faccia con una scioccante verità. Angela Poggi comincerà a preoccuparsi per Bianca a causa della sua nuova insegnante. Giulia apparirà sempre più coinvolta da Marcello. Bice riuscirà a portare a termine il suo piano per smascherare Cinzia, riuscirà a cacciarla da casa Del Bue?

La decisione di Leone

Aldo prenderà una dura e dolorosa decisione mentre Raffaele dovrà buttare giù un altro boccone amaro.

Tra Marina e Fabrizio invece ci saranno delle nuove tensioni proprio nel giorno del compleanno dell'uomo. Tra Filippo e Serena sembrerà tornare il sereno dopo il buon esito della compravendita dell'appartamento da adibire a bed and breakfast. Intanto Beatrice dopo aver appreso la verità sulla dinamica dell'incidente sarà costretta a dare un taglio netto alla sua storia con Leone. La presenza dello zio di Fabrizio minerà la sua stabilità di coppia con Marina?

Tra i coniugi Sartori sembrerà essere tornato il clima felice di un tempo. La loro storia ripartirà da dove si era interrotta? Per Raffaele invece arriverà un momento felice grazie alla bella notizia che gli verrà comunicata da Niko. Diego uscirà finalmente dal carcere e tornerà a Palazzo Palladini dove sarà accolto dal calore dei suoi amici e dei suoi familiari, ma una volta rientrato a casa sarà costretto a fare i conti con una spiacevole realtà:il giudizio spietato e cruento degli utenti del web che lo giudicheranno davvero male.

Come reagirà? Basterà l'affetto dei suoi cari a non farlo crollare ancora una volta?

Intanto Carla, il padre di Alex, si ritroverà al vulcano si renderà protagonista di una situazione poco piacevole e piuttosto difficile da sostenere.