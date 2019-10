Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Un posto al sole che vedremo in onda su Rai 3 in prima visione assoluta a partire da lunedì 4 e fino al prossimo venerdì 8 novembre. I colpi di scena anche in questi episodi non mancheranno e saranno davvero tanti. In particolar modo vedremo che Raffaele continuerà ad essere in forte ansia per le sorti di suo figlio che si trova in carcere, mentre Niko comincerà ad avere dei sospetti su Delia circa quello che è successo al povero Aldo.

Le trame della prossima settimana di Un posto al sole 4-8 novembre: i dubbi su Delia

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole fino all'8 novembre 2019, rivelano che Niko ha preso in mani le redini della difesa di Diego, il quale continua a trovarsi in galera, in quanto sospettato dell'incidente ai danni di Aldo, che si trova ancora in coma.

Niko comincerà ad indagare per cercare di far emergere al più presto la verità su questo caso che sembra essere decisamente molto intricato e i sospetti dell'avvocato ricadranno su Delia. Dopo aver analizzato tutti gli elementi a sua disposizione, infatti, vedremo che Niko si convincerà sempre più del fatto che Delia stia nascondendo un segreto che fino a questo momento non è ancora emerso e che avrebbe a che fare proprio con il tremendo incidente ai danni di Aldo.

Il caso, quindi, diventa sempre più complicato: riuscirà Niko a far emergere questo segreto e a mettere così alle strette Delia?

Nel frattempo le trame di Un posto al sole rivelano che Raffaele continuerà ad essere molto preoccupato per le sorti di suo figlio Diego. Il ragazzo si trova in carcere e sta affrontando un momento molto duro della sua vita. Raffaele cercherà in tutti i modi di stargli vicino ma spesse volte sente che anche lui non riesce a sostenere il peso di questa vicenda.

Raffaele disperato per Diego chiede aiuto a Franco

E così vedremo che deciderà di chiedere aiuto a Franco per cercare di risolvere al più presto questo caso e portare alla luce il nome del vero responsabile dell'incidente ad Aldo, in quanto è convinto che suo figlio non abbia fatto nulla.

Intanto Andrea sarà alle prese con una difficilissima prova in aereo. Mentre si trova in vola verso Londra per raggiungere sua figlia, dovrà fare i conti con delle turbolenze che gli causeranno ansia e paura.

Gli spoiler della soap opera di Rai 3, inoltre, rivelano che Giulia si rende conto del fatto che ormai il legale con Denis si sta affievolendo sempre di più ma al tempo stesso la donna non riesce a voltare pagina in maniera definitiva. Bice, decisa ad aiutare Guido e Mariella, presenterà alla coppia l'uragano Ingrid.