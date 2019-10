Nuovo appuntamento con le anticipazioni sul mondo di Uomini e donne, di cui nei giorni scorsi è stata registrata una nuova puntata del trono classico, che avremo modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni sul dating show sentimentale di Maria De Filippi rivelano che ci saranno delle novità che riguarderanno soprattutto il percorso di Giulio Raselli, il quale non si arrenderà dopo il rifiuto della corteggiatrice Veronica, che nella registrazione precedente ha deciso di schierarsi come pretendente di Alessandro Zarino.

Uomini e donne, spoiler del trono classico: Giulio va da Veronica

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne trono classico rivelano che Veronica, dopo aver ammesso di essere interessata ad entrambi i due nuovi tronisti presenti in trasmissione, alla fine ha deciso di dichiararsi per Alessandro.

Un duro colpo per Giulio, il quale però ha scelto di non arrendersi e di non gettare la spugna a favore del suo rivale.

Subito dopo la puntata precedente, infatti, Giulio ha deciso di recarsi nel camerino da Veronica per poterle parlare da soli e per cercare di capire i reali motivi che l'avevano spinta a dichiararsi per il suo rivale in amore. Tra i due ci sarà un confronto decisamente pacifico dove vedremo che Veronica non si farà problemi ad ammettere di aver preso questa decisione anche perché si era sentita sotto pressione da parte di Alessandro e non volendo perderlo, ha preferito schierarsi con lui.

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Veronica ammetterà anche di aver rifiutato Giulio perché da quel poco che lo ha conosciuto, si è resa conto che era molto simile dal punto di vista caratteriale al suo ex fidanzato. Una somiglianza che un po' ha spaventato la corteggiatrice, la quale temendo un nuovo 'buco nell'acqua' ha preferito gettare la spugna in partenza.

Veronica delusa da Alessandro che decide di non portarla in esterna

Peccato, però, che Giulio non voglia arrendersi e nel corso di questa nuova registrazione di Uomini e donne trono classico ha chiesto scusa alla ragazza per i modi poco carini che ha avuto nei suoi confronti e per averla messa in difficoltà nella puntata precedente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Al tempo stesso, poi, le chiederà di non chiudergli questa porta in faccia e di darsi la possibilità di conoscersi meglio fuori dal programma.

Una richiesta che metterà in crisi Veronica, la quale poi si scaglierà duramente contro Alessandro perché in settimana non l'ha portata in esterna e ha letteralmente snobbato il fatto che la ragazza si sia dichiarata per lui. Un modo di fare che lascerà amareggiata la corteggiatrice.