Proseguono le registrazioni di Uomini e donne e proprio ieri pomeriggio è stata la volta dei nuovi appuntamenti dedicati al trono classico, che vedremo in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni sul programma sentimentale di Maria De Filippi rivelano che ci sono state delle novità importanti che hanno riguardato il tronista Giulio Raselli, che continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione. Giulio si è lasciato andare con la corteggiatrice Irene, al punto da scatenare la reazione furiosa di Giovanna.

Uomini e donne, gli spoiler del trono classico: Giulio bacia Irene

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne trono classico registrata ieri pomeriggio rivelano che è stata mostrata l'esterna che Giulio ha fatto con Irene. In un primo momento il tronista ha accusato la ragazza di essere fredda e che aggiunto che in queste settimane in cui sono usciti assieme l'ha sentita sempre distaccata.

Successivamente, però, Giulio ha chiesto alla produzione di poter spegnere le telecamere per qualche minuto, così da stare un po' da solo con la ragazza.

Il colpo di scena è arrivato nel momento in cui le telecamere di U&D sono tornare a filmare i due ragazzi. Gli spoiler della registrazione del trono classico rivelano che tra Giulio e Irene è scattato un bacio appassionato che ha mandato in tilt la bella Giovanna, la quale senza pensarci su due volte ha deciso di abbandonare lo studio.

La ragazza, in studio, ammette di essere stata bene mentre Giovanna continuava a chiedersi come avesse fatto Giulio a spingersi così oltre con Irene, dopo quello che si era detto con lei nell'esterna precedente. La corteggiatrice ha anche discusso in maniera piuttosto animata con Tina Cipollari, la quale non ha gradito per niente il suo atteggiamento e il suo modo di fare.

Giovanna furiosa lascia lo studio di U&D, Giulia fa breccia nel cuore del tronista

E così abbiamo visto che Giovanna, mossa dall'ira, ha scelto di andare via dallo studio: il tronista, però, non ha mosso piede ed è rimasto tranquillamente seduto sulla sua poltrona.

Cosa succederà a questo punto? Giulio proverà a recuperare il rapporto con Giovanna oppure andrà avanti per la sua strada?

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler di Uomini e donne rivelano che questa settimana il tronista è andato in esterna anche con una ragazza: si chiama Giulia e sembra aver fatto già breccia nel suo cuore. I due sono stati molto bene insieme e Giulio ritiene di aver provato delle emozioni forti, mai provate prima con nessun'altra corteggiatrice, eccezion fatta per Veronica.