Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi di cui oggi verrà trasmesso il primo appuntamento della settimana dedicato al trono classico. Le anticipazioni sul programma rivelano che la puntata odierna sarà dedicata soprattutto alla tronista Sara Tozzi, la quale avrà da fare un annuncio importante che riguarderà il suo percorso all'interno del programma dei sentimenti di Maria De Filippi. Sara, infatti, ha deciso di abbandonare il programma a poche settimane dall'inizio di questa esperienza e lo farà in lacrime.

L'addio di Sara Tozzi a Uomini e donne

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne di oggi rivelano che Sara Tozzi ammetterà di non essere ancora pronta a vivere questa esperienza, dato che usciva da una storia d'amore importante che a quanto pare non è riuscita ancora ad elaborare del tutto. La ragazza, quindi, non ha dimenticato definitivamente il suo ex fidanzato e per tale motivo preferirà non proseguire il suo percorso a U&D che prevede la conoscenza di altri ragazzi.

Nel fare questo annuncio, aiutata anche dalla padrona di casa Maria De Filippi, Sara non riuscirà a trattenere le lacrime: sinonimo del fatto che questa per lei è stata una scelta in parte sofferta ma tuttavia dovuta dato che seduta su quella poltrona rossa non riusciva ad essere se stessa e soprattutto non si sentiva pronta a mettersi in gioco per cercare il vero amore.

Un vero e proprio colpo di scena che lascerà un po' senza parole sia gli opinionisti del programma che tutti i corteggiatori della ragazza, i quali speravano di poter fare breccia nel suo cuore. L'addio di Sara arriva ad una settimana di distanza dalle polemiche che hanno avuto come protagonista il giovane corteggiatore Javier.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Sara lascia il programma e Javier torna a parlare sui social dopo la segnalazione

La scorsa settimana, infatti, si è parlato della segnalazione che riguardava Javier, il quale sembrerebbe che abbia preso in giro la tronista e anche la redazione, tenendo nascosta una relazione che andava avanti da qualche tempo. Lui si è difeso dicendo che si trattava di segnalazioni fasulle ma alla fine Sara non ha creduto alle sue parole e l'ha mandato via.

A distanza di qualche giorno da quella registrazione, Javier sui social ha fatto sapere di aver cercato Sara in privato per spiegarle un po' la situazione. Non si esclude, quindi, che complice l'addio di Sara Tozzi al trono di Uomini e donne, tra i due possa esserci stato un incontro fuori dal contesto televisivo per chiarirsi. Vedremo, quindi, come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.