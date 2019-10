Dopo tre puntate dedicate agli Over, oggi 17 ottobre Uomini e donne passerà la parola al Trono Classico e alla partecipazione degli ex protagonisti di Temptation Island Vip 2. Maria De Filippi, infatti, aprirà le porte degli studi Elios di Roma a due coppie uscite qualche settimana fa dal docu-reality ambientato in Sardegna. Anna Pettinelli e Stefano Macchi, Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi aggiorneranno il pubblico sulla loro avventura nell'isola delle tentazioni e sulla prova superata, dopo un percorso non troppo facile.

Grande protagonista del dibattito sarà soprattutto la Pettinelli, che scatenerà le risate degli spettatori, chiamando in causa una sua affermazione diventata uno dei cult della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi. Simone, invece, ammetterà di non essere riuscito a superare la sua gelosia.

Uomini e donne oggi: è Anna Pettinelli show

Il sito Witty Tv ha diffuso il video di anticipazioni di Uomini e donne relativo alla puntata che Canale 5 trasmetterà oggi 17 ottobre, a partire dalle ore 14:45.

La speaker radiofonica entrerà insieme al compagno Stefano Macchi e parlerà della sua gelosia durante Temptation Island Vip 2. Interpellata dalla conduttrice, affermerà: 'Ma sta storia della 'bella patata', Maria, tu non capisci per me...". Alessia Marcuzzi, tra le risate, aggiungerà: "La patata è il cult". Dopo avere parlato del suo percorso, la Pettinelli si informerà in merito alla presenza della tentatrice Cecilia, che aveva instaurato un rapporto speciale con Stefano: "Lei c'è?".

Come riportato dal resoconto del Vicolo delle News in merito alla registrazione effettuata lo scorso 2 ottobre, la single in effetti sarà presente in studio e si confronterà con Anna, sottolineando come Anna abbia esagerato nei suoi atteggiamenti. In realtà tra lei e Macchi non c'è stato mai nulla di malizioso. Le due cominceranno a battibeccare, tra frecciatine reciproche, ironia e risate da parte del pubblico.

Anticipazioni Uomini e donne: Stefano ancora geloso di Chiara

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne della puntata di oggi 17 ottobre, sarà poi la volta della presentazione di Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi, anche loro usciti insieme da Temptation Island Vip 2. Lui confermerà di non avere mai messo in discussione il comportamento della fidanzata e spiegherà le ragioni del mancato falò di confronto: "Nel momento in cui un ragazzo capisce che la fidanzata si dichiara, per me non ha senso continuare un'altra conversazione".

Immancabile il riferimento alla gelosia del Mister Italia, che ha precisato di non volere che la sua compagna frequenti lontano dalle telecamere i tentatori conosciuti nel programma. Gianni Sperti metterà le cose in chiaro, riferendosi alla ex Professoressa: "Lui è gelosissimo, non vuole che frequenti nessuno". Alessia Marcuzzi interverrà, facendo notare come alla fine non sia cambiato nulla nel comportamento di Stefano: "Ma allora a cosa ti è servito Temptation Island?".

Tina Cipollari criticherà la coppia e Chiara risponderà augurandole un rapporto bello come il loro. A quel punto l'opinionista si alzerà e lascerà lo studio.