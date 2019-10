Arrivano nuove anticipazioni dal mondo di Uomini e donne di cui ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono over che avremo modo di vedere nel corso delle prossime settimane. Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci sono stati dei colpi di scena importanti che hanno riguardato Gemma Galgani, ma anche Ida Platano. Quest'ultima, infatti, ha fatto la sua scelta finale tra Armando, il cavaliere che ha frequentato da questo settembre e Riccardo, il suo ex fidanzato storico che le ha scritto un'intensa lettera d'amore.

Gli spoiler sul trono over: Ida lascia Riccardo e preferisce Armando

Le anticipazioni su Uomini e donne over, infatti, rivelano che Ida nonostante la lettera d'amore che le ha scritto Riccardo, con la quale le ha fatto sapere di provare ancora un sentimento nei suoi confronti ha preferito chiudere la loro relazione. La dama è stata molto palese nei confronti del palestratissimo Riccardo, dicendogli apertamente che preferisce mettere la parola fine al loro rapporto.

Come se non bastasse, poi, scopriremo che nel corso di questa settimana Ida ha anche cercato nuovamente Armando che nella scorsa registrazione si era offeso per il comportamento della donna.

Alla fine, però, sembrerebbe proprio che Ida abbia scelto Armando, dato che nonostante le parole d'amore di Riccardo è corsa da lui e ha chiesto di poterlo rivedere. E a quel punto Guarnieri non ha potuto fare altro che uscire di scena, abbandonando lo studio di Uomini e donne in lacrime, decisamente dispiaciuto e amareggiato per come erano andate le cose con la sua ormai ex fidanzata.

Gemma ci riprova con Jean Pierre, ma poi arriva la delusione

E poi ancora le anticipazioni su Uomini e donne trono over rivelano che si è tornato a parlare anche di Gemma Galgani, la quale in queste settimane non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti del cavaliere Jean Pierre, il quale però non sembra ricambiare il sentimento.

Questa settimana i due sono usciti nuovamente insieme. Gemma e Jean Pierre hanno avuto modo di fare un'esterna a Roma, durante la quale hanno trascorso un po' di tempo insieme e c'è stato anche un intenso bacio.

Ovviamente tale gesto ha 'gasato' la Galgani, speranzosa del fatto che con il passare del tempo Jean Pierre potesse cambiare idea e, quindi, darle una seconda chance.

Peccato, però, che le cose andranno diversamente. Gli spoiler di Uomini e donne, infatti, rivelano che la la De Filippi annuncerà l'arrivo di una nuova dama che vuole conoscere Jean Pierre e quest'ultimo non si tirerà affatto indietro.

Il cavaliere, infatti, vuole conoscerla anche fuori dallo studio e ovviamente la Galgani non la prenderà bene, anche se riuscirà a trattenere le lacrime.