Lunedì 7 ottobre ritorna l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Canale 5 in onda alle 14:45 circa. Le anticipazioni che arrivano dalla pagina ufficiale Instagram del programma rivelano che si ripartirà nuovamente dal trono over che anche quest'anno sta ottenendo grandi risultati dal punto di vista degli ascolti. Al centro della puntata ci sarà soprattutto Ida Platano che sembra essere disposta a dimenticare definitivamente il suo ex Riccardo e sembra aver voltato pagina con Armando.

Trono over anticipazioni: Ida spiazza Riccardo e bacia il 'nemico' Armando

Nel dettaglio le anticipazioni sulla nuova puntata di Uomini e donne trono over, che vedremo in onda domani pomeriggio su Canale 5, rivelano che si parlerà dell'uscita di Ida con Armando. Il cavaliere che sta facendo di tutto per far breccia nel cuore della dama. Quando Maria De Filippi chiederà come è andata l'esterna tra di loro, la Platano non si farà problemi a dire che è stata del tutto inaspettata.

Il motivo? Ida e Armando si sono scambiati un bacio. I due confesseranno quanto è accaduto durante la loro uscita senza farsi alcun tipo di problema e la Platano non immagina che tale confessione possa far male al suo ex Riccardo Guarnieri. Gli spoiler su Uomini e donne, infatti, rivelano che Riccardo non nasconderà la sua amarezza nel momento in cui scoprirà quello che è successo tra la sua ex fidanzata e il rivale con il quale anche nel corso delle ultime puntate del trono over ci sono stati dei battibecchi alquanto infuocati.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Gemma scoppia in lacrime per Jean Pierre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Nel corso della puntata del 7 ottobre del trono over di Uomini e donne vedremo che si parlerà anche di Tina Cipollari che da qualche settimana ha iniziato una dieta per perdere i chili in eccesso. L'opinionista del programma di Canale 5 rivelerà in studio che per il momento sta proseguendo tutto nel migliore dei modi e che avrebbe perso già tre chili e mezzo.

Inoltre le anticipazioni sull'appuntamento con il trono over che andrà in onda domani pomeriggio rivelano che si tornerà a parlare di Gemma Galgani e delle sue tormentate vicende sentimentali. La dama torinese, infatti, questa volta scoppierà in lacrime al cospetto di Jean Pierre. Quest'ultimo, meravigliato, le chiederà il perché di tale situazione. Quando chiede cosa ha fatto, ecco che Gemma ribatterà dicendo a sua volta: "A te non viene in mente niente?

Nessuna motivazione sul perché io stia così" - con la voce rotta dalle lacrime. Anche con lui la frequentazione sarà giunta già al capolinea? Lo scopriremo nel corso dell'appuntamento con il people show di lunedì pomeriggio.