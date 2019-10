Da quando è circolata l'indiscrezione relativa ad un ipotetico ruolo da tronista per Martina Nasoni, il profilo Instagram di Daniele Dal Moro è stato preso preso d'assalto.

È stato il settimanale Spy a riportare che in pole-position per la sostituzione di Sara Tozzi (che di recente ha lasciato il trono) ci sarebbe proprio la vincitrice del Grande Fratello 16. Inoltre, la decisione della 21enne di interrompere la conoscenza con Daniele, non ha fatto altro che alimentare i rumors su un'eventuale esperienza al dating-show di Canale 5.

La diretta interessata finora non ha confermato né smentito la notizia, mentre Daniele Dal Moro ha espresso la sua opinione tramite Instagram, facendo capire che non ci sarebbe da fidarsi fino in fondo della giovane ternana.

Intanto ricordiamo che la Tozzi ha abbandonato il programma perché ancora troppo coinvolta emotivamente dalla sua precedente storia d'amore. La modenese, in lacrime, ha affermato di non sentirsi ancora pronta per fare delle nuove conoscenze.

Daniele non corteggerebbe Martina

Molti follower di Dal Moro l'hanno contattato su Instagram per chiedergli un parere sulla voce circolata in queste ultime ore. L'ex gieffino ha replicato facendo riferimento ad una canzone di Lucio Dalla, "Attenti al lupo". Ovviamente questa risposta non è affatto piaciuta ai fan della Nasoni, che hanno controbattuto: "Non perdi tempo per denigrare Martina".

Invece qualcun altro ha chiesto all'imprenditore veronese se, qualora la 21enne umbra dovesse diventare realmente tronista, lui si proporrebbe come suo corteggiatore.

In questo caso il 29enne veneto ha risposto con una sonora risata. Ovviamente ciò fa capire che Daniele non approderebbe mai negli studi di Uomini e donne per provare a conquistare Martina dinanzi alle telecamere.

A quanto pare, dunque, tra i due ex concorrenti del Grande Fratello 16 non ci sarà alcun ritorno di fiamma. D'altronde, sembra proprio che stavolta sia stata la "ragazza con il cuore di latta" ad interrompere la frequentazione con Dal Moro.

Martina, infatti, dopo aver appreso di un sondaggio lanciato da Daniele sui social nel quale era stata menzionata anche Erica Piamonte, si sarebbe resa protagonista di una vera e propria scenata di gelosia.

Il presunto colloquio tra Martina e Maria De Filippi

La rivista Spy, nel suo ultimo numero in edicola, sostiene che la prima classificata del GF16 sia la principale indiziata a raccogliere l'eredità di Sara Tozzi a Uomini e Donne. Il settimanale, infatti, ha rivelato che la 21enne si sarebbe incontrata con Maria De Filippi.

Nel dettaglio, tra le pagine del magazine si legge: "Cosa ci faceva Martina Nasoni all'ultimo piano degli uffici di Maria De Filippi?". A questo punto non resta che attendere ulteriori aggiornamenti magari proprio dalla ragazza. Infatti non si esclude che la giovane modella possa decidere di voltare pagina e di lanciarsi in una nuova esperienza dopo l'infelice conclusione della frequentazione con Daniele.